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«الصندوق الكويتي» شارك في افتتاح مشروع «سد سمنديني»


تحت رعاية وحضور رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري، شارك الصندوق الكويتي للتنمية في حفل تدشين مشروع سد سمنديني للتنمية الزراعية في جمهورية بوركينافاسو والممول من قبل الصندوق ، وقد شهد حفل الافتتاح حضور نائب المدير العام في الصندوق الكويتي للتنمية نضال العليان والمدير الإقليمي لدول غرب افريقيا ثامر الفيلكاوي الى جانب عدد كبير من أهالي المنطقة.
ويهدف المشروع إلى تطوير الإنتاج الزراعي في وادي سمنديني على ضفاف نهر موهون وذلك ببناء سد لتخزين المياه لأغراض الري ، واستصلاح حوالي 1500 هكتار في إطار المشروع الحالي وحوالي 23 ألف هكتار في مراحل المشروع التالية .
كما تم خلال الحفل منح نائب المدير العام في الصندوق الكويتي للتنمية نضال العليان وسام بدرجة فارس من قبل رئيس الجمهورية .


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