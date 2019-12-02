مال وأعمال

اختارت مؤسسة «ذي بانكر» التابعة لمجموعة «فايننشال تايمز» (FT) العالمية بنك الكويت الوطني كأفضل بنك في الكويت للعام 2019 ضمن قائمتها لأفضل البنوك في العالم.

وقالت «ذي بانكر» أن اختيار بنك الكويت الوطني لهذه الجائزة يأتي انطلاقاً من موقعه الريادي والقوي في قيادة التحالفات المصرفية العالمية بالإضافة إلى صلابة مركزه المالي وجودة أصوله إلى جانب إحراز البنك تقدم كبير على مدى 12 شهرًا الماضية في العديد من المبادرات والحلول المصرفية الابتكارية. وتبرهن جائزة ذي بانكر على الإدارة القوية والمستقرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني بالإضافة إلى نموذج الأعمال السليم ونهج المخاطرة الحصيف الذي ينتهجه البنك في نموذج أعماله.

وقد تسلم مدير عام بنك الكويت الوطني- لندن فوزي الدجاني الجائزة نيابة عن البنك، في احتفال أقامته المجلة في العاصمة البريطانية لندن حضره حشد من كبار المصرفيين والرؤساء التنفيذيين لأهم المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية. ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى جميع البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرعاً وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والامارات.

هذا ويتمتع بنك الكويت الوطني بمكانة مميزة كأحد أفضل البنوك استقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل احتفاظه المستمر بأعلى التصنيفات الائتمانية وحفاظه على موقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وفقاً لقائمة غلوبال فاينانس للمرة الرابعة عشر على التوالي.

