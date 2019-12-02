مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي 6 شكاوى عقارية خلال شهر نوفمبر الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، مبينة أنها أصدرت 5 تراخيص لإعلانات عقارية خلال الفترة ذاتها وترخيصا لمعرض عقاري واحد.

وقالت التجارة في بيان، صحافي، إن إدارة العقار فيها أصدرت 20 ترخيص سمسرة اراض وعقارات وجددت 32، فيما تم تغيير عنوان لـ 7 وواحد بدل فاقد واستبدال 8، وإلغاء 4 تراخيص سمسرة اراض وعقارات.

وذكرت أنها أصدرت ترخيصا فرديا واحدا لتقييم العقار وجددت واحدا لأفراد وترخيصا لشركة واحدة لتقييم العقار.

وأكدت «التجارة» متابعتها للمعارض العقارية والشكاوى والإعلانات في هذا الشأن وممارسة دورها الرقابي في إطار القانون.

