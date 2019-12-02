مال وأعمال

أشار تقرير بيت التمويل الكويتى «بيتك» الى القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري في السوق الرئيس بنهاية الربع الثالث قد تراجعت إلى أقل من 1.2 مليار دينار بنسبة انخفاض 6 في المئة عن الربع الثاني، وبذات النسبة أيضاً على أساس سنوي، في الوقت الذي تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى 32.3 مليار في الربع الثالث بنسبة 3 في المئة على أساس ربع سنوي، لكنها تعد أعلى بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي.

وأضاف بيتك في تقريره ان عدد الشركات المدرجة في القطاع العقاري بلغ نحو 40 شركة مسجلة في بورصة الكويت بنهاية الربع الثالث ومازال ثاني القطاعات من حيث عدد الشركات بعد قطاع الخدمات المالية وفق بيانات شركة بورصة الكويت، ويمثل عددها 23 في المئة من عدد الشركات المدرجة الذي يبلغ 175 شركة بنهاية الربع الثالث. ومازال في المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة 16.2في المئة من كمية الأسهم المتداولة والمرتبة الخامسة بحصة 3.9 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، والثالثة من حيث عدد الصفقات المتداولة بحصة 12 في المئة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار أسهم 18 شركة عقارية خلال الربع الثالث 2019.

وقد حافظت القيمة الرأسمالية لشركات القطاع العقاري بنهاية الربعين الثالث والثاني على حصة تبلغ 3.6 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة. في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة تداولات أسهم القطاع العقاري في السوق الرئيسي لبورصة الكويت إلى 59.9 مليون دينار منخفضة 12 في المئة عن الربع الثاني بينما ارتفعت 9% على أساس سنوي، إلا أنه زادت كمية الأسهم المتداولة إلى أكثر من 1.6 مليار سهم بزيادة 7 في المئة عن الربع الثاني وتصل إلى 17 في المئة على أساس سنوي، مصحوبة بزيادة عدد الصفقات المتداولة في القطاع العقاري إلى نحو 45 ألف صفقة بنسبة 5 في المئة عن الربع الثاني، وزيادة كبيرة تصل إلى 37 في المئة على أساس سنوي.

استمرار التدفقات الأجنبية

ويتواصل نشاط مؤشرات التداول خلال الربع الثالث من 2019 في بورصة الكويت، ومازالت قيمة التداولات في بورصة الكويت في الربع الثالث عند مستوى استثنائي متجاوزة 2.2 مليار دينار أي بزيادة 12 في المئة على أساس ربع سنوي وتصل إلى 47 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة على كمية الأسهم المتداولة إلى حوالي 10.4 مليارات سهم بنسبة 22 في المئة عن الربع الثاني وتصل إلى 53 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع عدد الصفقات إلى 428 ألف صفقة بنسبة 18 في المئة على أساس ربع سنوي وزيادة كبيرة تصل إلى 54 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة باستمرار التدفقات النقدية الأجنبية الواردة إلى البورصة.

