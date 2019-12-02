مال وأعمال

قالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية نقلا عن مصادر لم تحددها إن بكين تصر على ضرورة أن يكون إلغاء التعريفات الجمركية جزءاً من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع واشنطن وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.

وقالت «غلوبال تايمز» التي تنشرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم «تعهد الولايات بإلغاء التعريفات والمقرر في 15 ديسمبر لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات» في إشارة إلى رسوم إضافية ستفرض على الواردات من الصين في حالة عدم التوصل لاتفاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن في «المخاض الأخير» لاتفاق يهدف لإنهاء الحرب التجارية مع الصين المستمرة منذ 16 شهرا بعد أيام قليلة من إبداء الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في إبرام اتفاق تجاري.

كما أجرى كبار المفاوضين التجاريين من البلدين محادثات مجددا واتفقوا على العمل لحل القضايا المتبقية.

وقال خبراء ومصادر مقربة من البيت الأبيض لرويترز الشهر الماضي إن توقيع الاتفاق الاولي قد لا يحدث حتى بداية العام الجديد مع ضغط الصين من أجل تراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على نطاق واسع.

وكان مقررا في الأساس توقيع الاتفاق في نهاية نوفمبر.

وقال مصدر مطلع لرويترز أيضا إن مسؤولين أميركيين قد يزورون الصين عقب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

