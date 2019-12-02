مال وأعمال

ذكر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الأسبوع الماضي شهد هدوءً على صعيد أسواق صرف العملات الأجنبية في ظل تراجع التقلبات قبيل عطلة عيد الشكر. إلا انه من المقرر ان يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية الأخير للعام 2019 خلال أسبوعين فقط وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول انه من غير المرجح رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب، وتابع قائلاً إن الاحتياطي الفيدرالي «ملتزم بشدة» بتلبية مستوى التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة. والذي يعتبره الاحتياطي الفيدرالي بمثابة إشارة على النمو الاقتصادي المستدام، كما أنه المستوى الذي يبقي معدلات الفائدة بما يكفي للسماح بحرية التحرك حال حدوث تباطؤ اقتصادي. إلا ان معدل التضخم قد تراجع إلى ما دون ذلك المستوى خلال العام 2019 على الرغم من خفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال الأشهر الأربعة الماضية. ويظهر سوق العقود الآجلة دعما ضئيلا تجاه تغيير أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حتى العام 2020. وصرح الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة والصين على وشك الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية. وجاء هذا الإعلان بعد أن تحدث كبار المفاوضين من البلدين عبر الهاتف واتفقوا على مواصلة العمل بشأن القضايا المعلقة. وقال الرئيس ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: «نحن في المرحلة النهائية من التوصل لصفقة مهمة للغاية وأعتقد أنه يمكن القول انها واحدة من أهم الصفقات في التجارة على الإطلاق.» وتابع ترامب: «الأمور تسير على ما يرام ولكن في الوقت نفسه نريد أن نرى أنها تسير على ما يرام في هونغ كونغ». وكان من المتوقع الانتهاء من «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري في نوفمبر إلا أن خبراء التجارة والمقربين من البيت الأبيض قالوا إن الأمر قد يمتد حتى العام الجديد.

ارتفاع الناتج المحلي

انتعش الاقتصاد الأميركي في النصف الثاني من العام، حيث أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بمستوى التقديرات الأولية. وأظهر التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي تسجيل الاقتصاد لمعدل نمو سنوي بنسبة 2.1 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، مقابل توقعات أولية بتسجيل نمو بنسبة 1.9%، كما تخطى معدل النمو بنسبة 2 في المئة المحقق في الربع الثاني. ويعود ارتفاع التقديرات إلى تزايد طلبيات السلع المعمرة في أكتوبر أكثر مما كان متوقعاً ما سهم في الحد من بعض المخاوف المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الأميركية. ودعمت تلك البيانات الإيجابية أداء الأسهم الأميركية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق. من جهة أخرى، هبطت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% نتيجة تعديل طريقة احتساب وتيرة النمو سنوية في ضوء العوامل الموسمية حيث بلغت 733 ألف وحدة في أكتوبر. كما انخفض متوسط سعر المنزل الجديد بنسبة 3.5 في المئة ليصل إلى 316,700 دولار في أكتوبر مقارنة بمستويات العام الماضي. وتركزت مبيعات الشهر الماضي في النطاق السعري بين 200 و400 ألف دولار.

