مال وأعمال

قالت شركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة ان الذهب انهى تداولاته الاسبوع الماضي في بورصة (نيوميكس نيويورك) عند مستوى 1464 دولارا أميركيا للاونصة مرتفعة سبعة دولارات عن سعر الافتتاح. واوضحت الشركة في تقرير متخصص ان الذهب سار في نطاق عرضي ضيق للاسبوع الرابع على التوالي متأثرا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين فضلا عن قوة الدولار ومخاوف المستثمرين. واضافت ان الذهب حقق مكاسبا بلغت نسبتها 16 في المئة منذ بداية هذا العام إذ لامس اعلى سعر له عند مستوى 1559 دولارا للاونصة في شهر سبتمبر الماضي. وذكرت ان الذهب عانى الاسبوع الماضي من ضعف التداولات وعدم الاقبال اثر اغلاق السوق الأميركى يومي الخميس والجمعة الماضيين بسبب عيد الشكر اضافة الى استمرار حالة الركود في الاسواق وعدم وجود اية محفزات للصعود او الهبوط. وافادت ان «استمرار اونصة الذهب تحت مستوى 1485 دولارا يعني استمرار موجة التصحيح فمن الممكن ان تبلغ مستوى 1432 دولارا اذا كسرت حاجز 1450 دولارا». وعن الفضة ذكرت انها صاحبت الذهب في الصعود والهبوط اذ بلغت ادنى مستوى يوم الاثنين الماضي عند 16?85 دولاراً للاونصة بفعل قوة الدولار وارتفاع شهية التداول بالاسهم والسندات.واوضحت ان الفضة انهت الاسبوع الماضي عند مستوى 17?02 دولاراً بفارق 13 سنتا عن سعر الافتتاح متوقعة استقرارها فوق مستوى 17 دولارا للاونصة. وعن باقي المعادن قالت (سبائك الكويت) ان البلاديوم حقق اعلى سعر له بملامسته مستوى 1841 دولارا محققا نحو 50 دولارا مكاسب في الاسبوع الماضى.وبينت ان البلاديوم حقق مكاسب من بداية العام تفوق نسبة 45 في المئة لافتة الى ان البلاتنيوم انهى تداولاته عند 898 دولارا للاونصة بفارق دولارين عن سعر الافتتاح. وعن الاسواق المحلية افادت انها انتعشت قليلا مع ظهور حركة البيع والشراء مبينة ان سعر الغرام من عيار 21 بلغ 12?6 دينار (نحو 41?5 دولاراً) في حين بلغ متوسط سعر الكيلو الخام عيار 24 نحو 14450 دينارا (47?6 الف دولار).

