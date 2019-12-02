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مال وأعمال

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مصر.. قرار رسمي بتخفيض سعر اللحوم لمدة شهر ونصف الشهر


قرر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، اعتباراً من أمس، تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة. وجاء قرار التخفيض بقيمة 5 جنيهات ليتم الطرح بسعر 80 جنيها (نحو 5 دولارات) بدلاً من 85 جنيها، وذلك لمدة شهر ونصف، حتى 15 يناير 2020 وذلك من أجل «تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الأخوة المسيحيين».
ونشر حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري أن ذلك جاء في إطار توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة. يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أعلن في بداية نوفمبر الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 3.1 في المئة في أكتوبر، من 4.8 في المئة في سبتمبر. وقالت وكالة «بلومبرغ» إن التضخم السنوي في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، مضيفة أن آخر أدنى معدل جرى تسجيله كان في سبتمبر 2010.


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