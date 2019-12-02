مال وأعمال

أظهرت بيانات نُشرت أنه من المرجح أن تسجل صادرات السيارات الكورية تراجعا للعام السابع على التوالي خلال عام 2019 بسبب انخفاض الطلب في الأسواق الناشئة. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الشركات الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات قامت بتصدير 1?98 مليون وحدة خلال أول عشرة أشهر من العام، بانخفاض بقيمة 0?4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي بالداخل والخارج. ويشار إلى أن قطاع صادرات السيارات، منذ أن سجل صادرات قياسية بلغت 3?17 ملايين وحدة عام 2012، وهو يسجل تراجعا، ومن المرجح استمرار هذا التوجه خلال العام الحالي. وأظهرت بيانات رابطة الشركات المصنعة للسيارات الكورية أن الصادرات لدول الشرق الأوسط وأميركا الوسطى انخفضت بنسبتي 8 في المئة و 22?7 في المئة. في حين تراجعت الصادرات للدول الآسيوية بنسبة 15?1 في المئة.