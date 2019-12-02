loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

انخفاض صادرات السيارات الكورية


أظهرت بيانات نُشرت أنه من المرجح أن تسجل صادرات السيارات الكورية تراجعا للعام السابع على التوالي خلال عام 2019 بسبب انخفاض الطلب في الأسواق الناشئة. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الشركات الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات قامت بتصدير 1?98 مليون وحدة خلال أول عشرة أشهر من العام، بانخفاض بقيمة 0?4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي بالداخل والخارج. ويشار إلى أن قطاع صادرات السيارات، منذ أن سجل صادرات قياسية بلغت 3?17 ملايين وحدة عام 2012، وهو يسجل تراجعا، ومن المرجح استمرار هذا التوجه خلال العام الحالي. وأظهرت بيانات رابطة الشركات المصنعة للسيارات الكورية أن الصادرات لدول الشرق الأوسط وأميركا الوسطى انخفضت بنسبتي 8 في المئة و 22?7 في المئة. في حين تراجعت الصادرات للدول الآسيوية بنسبة 15?1 في المئة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة