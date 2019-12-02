الإثنين 02 ديسمبر 2019 ,5 ربيع الآخرة 1441
رقم العدد:
3849
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
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