آراء

أصبح الاتجاه الحديث في التطوير المؤسسي للإدارة الحديثة في العالم يأخذ بأسلوب الشفافية والمشاركة الشعبية لتعزيز فاعلية الحكومات الوطنية، ومن هنا ظهر تعبير جديد يطلق عليه الحكومة المفتوحة Open Govrment، وهذا الاصطلاح يعبر عن الالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية بشكل مثالي وتكريس مفهوم الحكومة الديموقراطية.

بداية ظهور مصطلح «الحكومة المفتوحة» كانت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن عام 2007 عندما وقع على «قانون الحكومة المفتوحة »، وفي بداية عهد الرئيس باراك أوباما 2009 وافق على بدء تنفيذ «مبادرة الحكومة المفتوحة» لتطبيق أعلى مستوى من الشفافية في عمل الحكومات، حتى أصبح التحول نحو «الحكومة المفتوحة» اتجاها عالميا اليوم وجزءاً من النظم الديموقراطية في العالم.

وفي عام 2011، أقرت ثمانية بلدان -البرازيل وإندونيسيا والمكسيك والنرويج والفلبين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية «إعلان الحكومة المفتوحة» وأطلقت «شراكة الحكومة المفتوحة (OGP)» والتي تعدّ مبادرة متعددة الأطراف وشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.

وتقوم فلسفة «مبادرة الحكومة المفتوحة» على أن تكون الحكومات تشاركية وشفافة وتعاونية يتحقق للمواطن الاطلاع على المعلومات والمشاريع ومناقشتها وابداء الرأي فيها وكذلك تقديم الاقتراحات وتوجيه الرأي بما يحقق المصلحة العامة، وذلك عبر آليات التواصل الالكترونية. وبهذا الشكل تستجيب الحكومة لاحتياجات مواطنيها، وتثمّن مشاركتهم وخبرتهم ومعرفتهم في صنع القرار؛ كما أنها حكومة شاملة ويمكن لجميع المواطنين الوصول إلى خدماتها، وتعتمد على التكنولوجيات المتقدمة لتعزيز الحوكمة وتقديم الخدمات.

ونعتقد أن انضمام الكويت إلى «مبادرة الحكومة المفتوحة» أصبح ضرورة استراتيجية من أجل المضي بتطبيق أمثل لبرامج الحوكمة المؤسسية وبالتالي العمل الجاد من أجل مكافحة الفساد بتحقيق المشاركة الشعبية الحكومية وتفعيل الشفافية وتعزيز رقابة منظمات المجتمع المدني بما يدعم الرقابة البرلمانية ويدعم تكريس الإدارة الديموقراطية في الدولة.

