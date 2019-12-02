آراء

مع فوز منتخبنا الوطني على المنتخب السعودي في أولى مبارياته في كأس الخليج شهد الوسط الإعلامي الكلاسيكي «تلفزيون وصحافة» والوسط الاعلامي الحديث «برامج التواصل بمختلف تنوعاتها» زخماً إعلامياً وتدفقاً ضخماً في الأخبار والتحركات التي حولت اهتمام الكثير نحو هذه البطولة، رغم عدم وجود هذه الكثافة والتفاعل قبل أيام من انطلاقها مثلما تعودنا في البطولات السابقة وهو أمر له أسبابه ومبرراته السياسية إلا أن التفاعل عاد بقوة مع انطلاقتها، وهو ما حرك السياسيين والاعلاميين وحتى مشاهير التواصل الاجتماعي الذين شاهدناهم كلهم في هذه الأيام بقطر، وهو تفاعل سيخفت قليلاً خصوصاً على المستوى الرسمي بعد خسارة منتخبنا الوطني أمام المنتخب العماني وسيعود إن تأهل منتخبنا للدور المقبل.

لا أعلم كيف يهتم من يقوم على البرامج الرياضية بالقنوات الكويتية وضيوفهم وأغلبهم من الرياضيين بالحديث عن خطأ المدرب وعن لياقة اللاعب وعن التبديلات الخطأ والفرص الضائعة دون أن يهتموا ويركزوا على فقداننا في الكويت لمنظومة رياضية صحيحة ومحترمة، فنحن نعيش منذ بداية الألفية تقريباً في مرحلة رياضية لا نستطيع تصنيفها ولا التقدم معها ومازالت مستمرة وهي مرحلة الهواية.

نحن فقدنا بعد مرحلة الانطلاق الكبيرة في البدايات بوصلتنا ورفضنا الانتقال لمرحلة جديدة تتعامل مع الرياضة على أنها مجال قائم بذاته وله متطلبات عرفها كل جيراننا وشرعوا بها، واستمرينا نحن ونحن نحمل غنائم مرحلة الهواة التي برزنا بها وتوقفنا ولم تعد اليوم إلا دليلاً على النكسة وعلى الفشل والشلل.

مازلت أسأل نفس السؤال وانا أشاهد الرياضيين والإعلاميين وهم منهمكون بتحليل المباريات دون أن يركزوا بشكل مباشر على موضع الخلل، وأقول : لماذا لا يؤدون زكاة وظيفتهم الوطنية بالمطالبة باصلاح المنظومة أولاً ويركزوا بشكل مباشر على أساس المشكلة، حتى نستطيع بعدها لوم اللاعبين والاداريين وباقي العاملين في المنتخب على تقصيرهم مقارنة بمنتخبات وفرق المنطقة؟ وحتى يحين هذا الوقت على الجميع إما الحديث عن المشكلة الرئيسة أو الصمت. تفاءلوا

