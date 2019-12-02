آراء

كل يوم تثبت لنا الانتخابات، مجلس امة، مجلس بلدي، جمعيات، نقابات،

اتحادات، وغيرها، انها مزقت المجتمع وابعدت افراد المجتمع عن الانصهار والتجانس مع بعض والسبب غض نظر الحكومة عن بعض الممارسات الخطأ في كل انتخابات مع توافر جميع القوانين والطرق لردع هذه الظواهر وانتقلت العدوى لجيل المستقبل الطلبة في الجامعات والمعاهد حيث اصبحت الانتخابات عنصرا يسهم في إعداد جيل جديد يتميز بالعنصرية والطائفية والقبلية وهو ما يقوده نحو مستقبل مظلم جديد.

لا احد يعلم من وراء هذه الظواهر التي مزقت المجتمع الكويتي ومنها:

دعوات قبلية لتوحيد صفوف القبيلة وكأن هناك غزوا للقبيلة عليها الاستعداد له او التجهيز لغزوه وتقاسم الغنائم. تعصب طائفي وكأن المذهب سيباد وان هناك هجمة صليبية وصيحات تنادي بالتمسك وفتاوى ودعوات للتوحد.

تجار ومقاولون يدعمون ممثليهم للحفاظ على حصتهم السوقية ولضمان اعداد القوانين لصالحهم.

وتكون السلطة في اعز نشوتها ومتعتها عند مشاهدة هذه الاحداث.

تحت نظرية (فرق تسد)، ويكون الكل في حالة حرب، يشعر فيها بعضهم مرة بطعم النصر، ويشعر فيها مرة اخرى بطعم الخسارة، وهذا يريح السلطة من عناء النواب واستجواباتهم ومطالباتهم للمواطن.

ويكون هدف الجميع اولا واخيرا احساس الفئة التي ينتمي لها بانهم مظلومون وهو الناصر لهم وهو حامي حمامهم، ويقف على حافة المشهد المواطن البسيط ابن المواطن البسيط.

لا يعلم لماذا لا يكون له دور في المشهد السياسي ولماذا يحرم من المناصب او التوزير وغيرها؟ والسبب كلمة سمعها وآمن بها سابقا.

«الوطن للجميع دون تمييز وتفرقة» وصدق بها جدا.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه

