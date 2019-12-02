وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

واستقبل سموه سفير الكويت وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بعمق أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما الكريمين.

كما عبر فيها سموه عن بالغ فخره واعتزازه بما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة في عهده الميمون من استمرار لمسيرة البناء من ازدهار وتنمية شملت مجالات عدة وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية الشقيقة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والنماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. منتهزا سموه هذه المناسبة للتأكيد على عمق أواصر العلاقات التاريخية الراسخة والوطيدة التي تجمع الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ومشيدا سموه بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات تنموية بارزة شملت العديد من المجالات والتي هي محل اعتزاز الجميع، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

