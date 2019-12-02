loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

علي الخالد: رؤيتا الكويت والسعودية تحتمان العمل الجاد


أكد سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد ووزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبدالله بن بندر عمق العلاقات الكويتية - السعودية والتعاون المثمر بين البلدين.
وتطرق الشيخ علي والأمير عبدالله خلال اللقاء بينهما الى اهمية التواصل المستمر بين مسؤولي البلدين في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين.
وأكدا ان الخطط الطموحة في البلدين بوجود (رؤية الكويت 2035) و(رؤية المملكة 2030) يحتمان العمل الجاد والمستمر في جميع المجالات لتحقيق الأهداف الموضوعة لمستقبل واعد للبلدين في ظل القيادة الحكيمة من لدن صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة