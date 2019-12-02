وطن النهار

أكد سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد ووزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبدالله بن بندر عمق العلاقات الكويتية - السعودية والتعاون المثمر بين البلدين.

وتطرق الشيخ علي والأمير عبدالله خلال اللقاء بينهما الى اهمية التواصل المستمر بين مسؤولي البلدين في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين.

وأكدا ان الخطط الطموحة في البلدين بوجود (رؤية الكويت 2035) و(رؤية المملكة 2030) يحتمان العمل الجاد والمستمر في جميع المجالات لتحقيق الأهداف الموضوعة لمستقبل واعد للبلدين في ظل القيادة الحكيمة من لدن صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.

