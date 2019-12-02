وطن النهار

اعرب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم الصباح عن اسفه ازاء الاحداث السلبية التي شابت العملية الانتخابية خلال المؤتمر الـ36 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة المنعقد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وقال الشيخ سالم في تصريح لـ«كونا» ان الاحداث التي وقعت أفضت الى خلق حالة من التوتر لم تشهدها المؤتمرات السنوية لاتحاد الطلبة الكويتي في الولايات المتحدة على مدى سنوات طوال من الممارسة الديمقراطية بكل شفافية ونظام.

واعرب عن رفضه لهذه الممارسات غير المسؤولة والتي لا تمت بصلة لتاريخ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية والتي حرمت الطلبة من المشاركة في العملية الديموقراطية لاختيار هيئة ادارية جديدة للاتحاد.

واكد الشيخ سالم اهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، معربا عن تمنياته لأبنائه وبناته الطلبة بدوام التوفيق والسداد.

