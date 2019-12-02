وطن النهار

أصدرت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تقريراً حول انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية جاء في التقرير: بناء على دعوة الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت شاركت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية في مراقبة انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2019 تم تسجيل مخالفات جسيمة في ادارة الانتخابات ارتكبتها الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت والمندوبين المعتمدين لقائمة المستقبل الطلابي.

وذكرت ان من بين المخالفات تأخير بدء الانتخابات عن موعدها لثلاث ساعات متواصلة بحجة انتظار اعتماد قائمة المستقبل الطلابي لكشف الناخبين، وهو مخالف لدستور الاتحاد ولائحة انتخابات الفروع، حيث لا يتطلب اعتماد أي من القوائم للكشوف مع حق القائمة الطلابية بتسجيل ملاحظاتها ان وجدت في محضر لجنة الاقتراع.

واشارت الى قيام مندوبي قائمة المستقبل الطلابي بلجنة مواليد 1999 ولجان اخرى بتمزيق الكشوف الرسمية المعمول فيها لسير الانتخابات ما تسبب في ارباك التصويت، كما قام عدد من مندوبي نفس القائمة باقتحام قاعات الاقتراع وتمزيق اوراق الاقتراع وتعرض بعض الصناديق لاضرار.

وذكر التقرير ان الهيئة التنفيذية قامت بمصادرة الصناديق دون اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحقيق النزاهة في التعامل معها، حيث ان هذا الاجراء يتطلب مشاركة ممثل واحد على الأقل من كل قائمة والاتفاق على ايداع الصناديق في مكان محايد بطريقة تضمن عدم العبث بها. كما اعلنت الهيئة التنفيذية الغاء الانتخابات، واعطت لنفسها حق تعيين هيئة ادارية تدير الاتحاد فرع اميركا اضافة الى وجود اجواء مشحونة وتخريبية وهتافات غير حضارية تشوه صورة طلبة الكويت في الخارج.

وقال التقرير ان الممارسات غير الحضارية والمخالفات الجسيمة لقائمة مستقبل الطلابي والقرار غير العادل واللاقانوني للهيئة التنفيذية يدعونا بصفتنا جمعية معنية بالنزاهة شاركت بمراقبة الانتخابات الى تقرير ان الممارسات التخريبية والاجواء المشحونة تسببت في تشويه صورة الطلبة الكويتيين في الخارج ويتطلب من وزارة التعليم العالي تحمل مسؤولياتها للتدخل. كما ان قرار الغاء الانتخابات باطل لصدوره بشكل ارتجالي من عضو في الهيئة التنفيذية ولم يصدر من اجتماع رسمي للهيئة التنفيذية بنصاب قانوني.

وزاد ان قرار الهيئة التنفيذية بالغاء الانتخابات يمثل نجاحا للاعمال التخريبية لقائمة المستقبل الطلابي، وفي نفس الوقت يمثل فشلا ذريعا للهيئة التنفيذية في ادارة الانتخابات.

كما ان قرار الهيئة التنفيذية بتعيين هيئة ادارية تتولى ادارة شؤون اتحاد الطلبة فرع اميركا يمثل اعتداء صارخا على ارادة طلبة الكويت في الولايات المتحدة.

