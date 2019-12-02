وطن النهار

تعلن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش للمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك اليوم الاثنين من الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة مساء، وذلك في ميدان الرماية البحري والمشار اليه على مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتداداً لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 اميال بحرية شرق رأس الزور امتداداً الى جزيرة ام المرادم. وتهيب مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بالجميع من مرتادي البحر، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع.

