وطن النهار

قالت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة الكويتية ان اجمالي المعاملات الصادرة والواردة التي انجزتها الادارة في شهر نوفمبر الماضي بلغ 1315 معاملة.

وأوضح مدير الادارة بالإنابة مبارك العتيبي في تصريح صحافي أمس الاحد ان عدد الشهادات الصادرة للافراد والمؤسسات بلغ 1078 شهادة و137 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية مشيرة الى ان قيمة المعاملات التي انجزت بلغت 1?7 مليون دينار.

واشار العتيبي الى ان لجنة التثمين التابعة للادارة عقدت خلال نوفمبر الماضي اجتماعا واحدا لمعاملة واحدة.

وتهدف الادارة الى نزع ملكية العقارات والاراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلسي الوزراء والبلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.

