وطن النهار

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في قصر السيف امس رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية فاطمة حسين عيسى ورؤساء تحرير الصحف المحلية.

وقال الخالد في بداية حديثه: «اسأل الله العلي القديم ان يعينني على تحمل المسؤولية بما يعود بالنفع على بلدنا، واتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى سمو الشيخ جابر المبارك الذي عملت معه في حكومات متعددة، حيث شهدت من سموه تفانيه وجهده المخلص خلال توليه رئاسة الحكومات السابقة بالرغم من مواجهة حكوماته ظروفا صعبة، ولكن الحكومة القادمة ستكون في ظروف اصعب والله يعيننا على القادم».

وأضاف: «لاحظنا قبل تعييني من قبل حضرة صاحب السمو بيوم، ان سموه خاطب المواطنين واكد على ان الكويت دولة مؤسسات ودولة دستور وقانون ولن يفلت احد من العقاب مهما كان منصبه او مكانته متى ثبتت ادانته».

توجيهات سامية

وتابع: «يوم القسم مباشرة، كان هناك توجيه من سيدي حضرة صاحب السمو لمحاربة الفساد وحماية الأموال العامة واعتقد هذا توجيه مباشر، وبعد يومين صاحب السمو جمع السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية واكد سموه الحرص والتمسك بالدستور وتفعيل المادة 50 بفصل السلطات وتعاونها، دون زحف سلطة على اخرى، لذا علينا ترجمة هذا التوجه على الواقع، وبدأنا التنفيذ انطلاقا من مسؤوليتي كرئيس السلطة التنفيذية من خلال زيارة السلطة القضائية وتباحثنا في كيفية ترجمة توجيه سيدي صاحب السمو بالتعاون، واتفقنا على عدة نقاط بأننا كشركاء كسلطات ثلاث.

وأضاف: «وسعدت بلقاء رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وكانت نفس الرسالة وهي اننا نعمل سويا لترجمة توجيه صاحب السمو في التعاون»، واستفدت مما استمعت اليه من رئيس مجلس الامة.

وأردف بالقول: «نحن كجهاز حكومي يقع الدور الاكبر علينا في ترجمة توجيهات صاحب السمو والتعاون في محاربة المفسدين وحماية المال العام، لذلك فأنني ليس بمنأى عن العمل الحكومي لكن يجب ان اعترف باني كوني كنت نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ودوري كوزير للخارجية طغى بشكل كبير على دوري كنائب لرئيس مجلس الوزراء في الشأن الداخلي، نعم كنت اتابع واحضر بقدر الامكان، ولكن والكل يعلم بما يمر بالمنطقة من مخاطر، والدور المناط بالكويت ودور سيدي حضرة صاحب السمو في كل القضايا المحيطة بنا، فكان الجهد الاكبر من وقتي مخصص لهذا الدورلذا اعترف باني مقصر في الشأن الداخلي للمهام المناطة بدولة الكويت، وهذا لا يعفيني بان اتحمل مسؤولية الشأن الداخلي.

واكمل: «بدأت لقاءاتي مع هيئة نزاهة ومكافحة الفساد وايضا جهاز متابعة الاداء الحكومي والهيئات التي نعتقد ان عليها الدور الكبير في التنفيذ، وانا افكر في مرحلتين الاولى تفعيل الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية التابعة للحكومة بان نعمل سويا في تفيعيل وتسريع في متابعة جميع القضايا».

شراكة مجتمعية

وقال: «نحن شركاء من مواطنين ومجتمع مدني ومؤسسات النفع العام فالشراكة المجتمعية مهمة، وأناشد كافة المواطنين انه بدءا من اليوم (أمس) وحتى الاول من الشهر القادم، تنفيذ المادة 20 من قانون مكافة الفساد التي تدعو الجميع من اي مواطن لديه اي معلومات فيها مساس للمال العام وتكشف المفسدين التقدم للنزاهة والتبليغ عنها، مع توافر كل الضمانات عن المبلغ، وادعو كل من لديه معلومات عن قضية فيها شبهات فساد واعتداء على المال العام ايصالها الى الجهات الرقابية وهيئة النزاهة، كما قال سيدي حضرة صاحب السمو بان سموه سيتابع هذه القضايا، وكذلك سيتابعني في كيفية متابعة هذا الموضوع.

وتابع: «اناشد المواطنين ان نتعاون ونعمل كشركاء في تقديم كل البلاغات التي تحمل اعتداءات على المال العام وشبهة فساد»، لافتا الى ان هذه المرحلة الاولى مهمة ونأمل ان يكون هناك تجاوب من المواطنين في تقديم البلاغات ذات الادلة.

واستطرد قائلا: «قبل الانتقال للمرحلة الثانية التي تحتاج الى فترة، نحن نعلم ان طول عمر هذه الحكومة في احسن الاحوال سنة، حيث ان موعدنا في مثل هذا الوقت من العام القادم سندخل الى الانتخابات وندخل حكومة تصريف العاجل من الامور، وستجري الانتخابات والتشاورات وتكليف رئيس حكومة جديد باعضاء جدد مدتها 4 سنوات، اي ان هذه الحكومة عمرها سنة، ليس تهربا من المسؤولية ولكن هذه حقائق يجب ان توضع في نصابها الصحيح.

وقال: «لاول مرة في تاريخ الكويت 4 وزارات مهمة من غير وزير، اذ يجب ان يكون هناك وزير خارجة جديد وزير دفاع جديد وزير داخلية جديد ووزير مالية جديد».

واضاف: «نحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة، ستأخذ باعتبارها هذه الامور، فمن يقع عليهم الاختيار فيمن يرى منهم، حيث بدأ يصلنا منهم اراء بانها مرحلة صعبة باعتبار ان عمرها سنة والوزير يحتاج الى فترة من 6 الى 8 اشهر حتى يتعرف على طبيعة الحكومة والبرلمان، اي لم يتبق سوى 4 اشهر»، مضيفا «اراء نحترمها ولكننا نعول على التعامل مع الظروف ونعمل بطموح وان كان يوم واحد».

وتمنى ان يتوفق بالتشكيلة القادمة بضم عناصر ذات كفاءة في ادارة المسؤولية على اكمل وجه.

وبين ان المرحلة الثانية من عمل الحكومة، هي اعادة هكيلة الحكومة لان التشعب ادى الى ترهل اصبح عائقا لاي عمل واصبح بؤرة صالحة لخلل في العمل، فلابد ان يكون هناك اعادة هكيلة الجهاز الحكومي، اذ ان الوضع يحتاج عدم تفويت الفرص وخلق بيئة ملائمة من اجل عدم الاخلال بأي شكل من الاشكال.

وتساءل: كيف نتعامل مع هذا الخلل، فلا بد ان تكون هناك اعادة هيكلة للجهاز الحكومي، بحيث يكون رشيقا بقدر الامكان، مع الاخذ بعين الاعتبار اننا نتحدث عن حوالي 400 ألف موظف في الدولة.

الحكومة الرقمية

وقال: «المنطق يقول نتبع الدول المتقدمة التي انجزت في هذا المجال، بالحكومة الرقمية، الاعتماد على التكنولوجيا سيؤدي الى تقليص مراحل انجاز المعاملة التي من خلالها يستطيع من يريد التلاعب او الاخلال في العمل يجد هذه المرحلة بيئة ملائمة للفساد، فالحكومة الرقمية لا يمكن تطبيقها بيوم وليلة وانما تحتاج الى بنية تحتية وسياسات توحد العمل في اجهزة الدولة»، وهذا كان ضمن برنامج حكومة جابر المبارك التي وضعت الهيكل الحكومي والحكومة الرقمية»، وبالتالي يمكننا التضييق على من يريد الاخلال».

وأشار الى اهمية معالجة مواطن الخلل التي تسببت في تعطل خطة التنمية، والعمل على تسريع عجلة التقدم من خلال اعتماد خطوات كفيلة بتحقيق الانجاز، مؤكدا ضرورة وضع التصورات المطلوبة خلال الفترة المقبلة التي من شأنها تحقيق التقدم والتطور في الخدمات»، معربا عن امله ان يكتمل اعضاء الحكومة الجديدة بما يضمن تشكيل فريق واحد متعاون يعمل بوضوح على تحقيق رؤية صاحب السمو».

وحول موضوع مواقف الحكومة مع النواب بشأن الاستجوابات، اكد ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عمل سياسي «أخذ وعطى» ولكن ليس على حساب المواطن او الدخول في شبهات فساد، مشيرا الى ان العمل السياسي يتمتع بالكثير من الأخذ والعطى والتفاهم والمساحة ولكن ليس على حساب المال العام ولا على حساب التعيينات او هضم حق المواطن.

وأشار الى اهمية تولي الوزراء مناصبهم بصورة كافية تمكنهم من تحقيق التطوير والانجاز، مؤكدا في ذات الوقت ان خير الكويت امتد من الداخل الى الخارج، غير انه نجد هناك قصورا في الجهات الحكومية بالرغم من ان الدور الرقابي فرض دوره المطلوب، مبينا ان التطور يحتاج الى ارادة وادارة.

وأكد ان البدء يكون بمحاربة الفساد من الجهاز الحكومي من خلال المراجعة واصلاح الاعوجاج لعلاج الترهل والوصول الى الرشاقة، غير ان هذا الامر يحتاج الى وقت.

الوضع الخليجي

وحول الوضع الخليجي قال: نتألم لما حصل في البيت الخليجي، الا ان هذا الامر من جل اهتمامات سيدي حضرة صاحب السمو الأمير، مشيرا الى انه ليس هناك حل في هذا الامر سوى عودة الامور الى ما كنا عليه وليس هناك بديل آخر، ودائما نعول على حكمة قادتنا ولاسيما سيدي صاحب السمو امير البلاد، ونحمد الله ان بعض الخطوات تحققت، ونأمل ان تكتمل الخطوات وصولا الى طي الصفحة، فهناك خطوات ايجابية في هذا الجانب حتى نطوي الصفحة في وقت قريب، والمشاركة في كأس الخليج احدى الخطوات الايجابية.

وأضاف: «نحن سعداء بالمشاركة في دورة الخليج في قطر وهي طرف، اذ انها خطوات تحتاج الى استكمال بنفس الايجابية، وان شاء الله في وقت قريب سنكمل طي هذه الصحفة».

وأشار الى ان هناك محطة مهمة للغاية وهي القمة الخليجية في الرياض في 10 ديسمبر وان شاء الله تكون محطة خير على وضعنا الخليجي ونحن نرى ونشهد ونعرف بان هناك 3 أحداث ايجابية ستكون في منطقتنا، وهي مؤشرات ايجابية تتمثل في مجموعة الـ 20 التي ستكون في السعودية سيصاحبها 100 نشاط اقتصادي في مجالات حيوية ذات اهمية مالية تجارية استثمارية كبيرة، ومن الكويت يشاركون شباب وشابات.

وبين ان الحدث الثاني معرض اكسبو 2020 العالم سيكون في دبي لمدة 6 اشهر، والاحصائيات السابقة تدل على اقبال عدد كبير على هذا المعرض، وللكويت دور واضح في هذا المعرض، حيث لدينا الكثير من الامور التي ممكن عرضها امام العالم، وكنا ننافس على المركز الثاني.

والحدث الثالث هو تنظيم كأس العالم في عام 2022 في الدوحة، اذ يجب استثمارها بالشكل الصحيح، وهذه يجب ان تكون رسائل الى المجتمع الخليجي للاستفادة منها، فهي فرص لا تعوض لمجتمعات دول مجلس التعاون، لذا يجب طي الصحفة للتفرغ للتطور، لافتا الى ان العقد الماضي كان مخاضه عسيرا وما زال ارتدادته في المنطقة واضحة بما يقتضي الاستفادة من كل الفرص.

وقال: نحن شركاء النجاح وفيما يحصل في منطقتنا وعندنا بنية تحتية وامور يعتريها النقص يجب ان نشخصها بالشكل الصحيح ولازم نزيل عنها التراكمات والترسبات التي اوصلتها الى مرحلة الانسداد، ويسرني عندما اذهب الى الرياض او جدة اجد ان شابا او شابة سعوديين يقفان في مقهى او مطعم وعليهما اقبال ممتاز من الناس وادارتهما متميزة وارى ذلك ايضا في البحرين وقطر وارى تطور الكويتي في فكره وفي ابتكاره وهو محل تفاؤل كبير وما يحتاجه هو توفير بيئة مناسبة لهم ليبتكروا وينجزوا.

إدارة الأمور

وحول وقت التشكيل الحكومي القادم وتوقيته قال الخالد: التشكيل سيكون في وقته المناسب واما الادارة والتعامل مع المجلس والترتيبات الفنية فهي امور عشناها خلال الفترة السابقة ونرجو ان لا تتكرر معنا في المرحلة القادمة، والعمل السياسي والبرلماني يحتاج الى اناس ذوي خبرة لتحمل المهام ونحتاج الى ناس عندهم دراية بكيفية ادارة الامور والتعامل معها في ظل وجود قضايا وامور في السياسة والعمل البرلماني لا تتماشى مع المنطق في بعض حالاتها كمثال لن نواجه بعض الامور بطريقة الدكتورة جنان بوشهري.

واضاف: اننا نرى كثيرا من الامور في العمل البرلماني لا تتماشى مع المنطق لكن هذا الوضع الواقعي الذي نعيشه مؤكدا انه في اول يوم بعد تشكيل الحكومة والقسم امام الامير سأمد يدي للتعاون الى ابعد مدى وليس التهاون ومع كل ما يسمح بذلك التعاون ولن اسمح لحكومة انا رئيسها وحزت على ثقة سيدي حضرة صاحب السمو باي تهاون يذكر.

واكد الخالد انه وخلال مسيرته السياسية استفاد كثيرا من العمل مع سمو الامير وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وعايشت الصعوبات التي واجههوها والحكومة القادمة ستعمل بظروف صعبة نظرا لمدتها الزمنية القصيرة وللوضع الذي نعيشه ونحن عندنا فريق اجد فيهم جهوزية تامة واستعداد تام وتدرج في المناصب الوزارية ومعرفة بالشأن الحكومي والبرلماني والخارجي وعندهم الامكانية للتصدي للمشاكل ونأمل ان نرى المشاركين في الحكومة القادمة ممن يستطيع تحمل تلك المسؤولية، مشيرا الى اهمية الاستقرار الحكومي وقد عايشنا عدم الاستقرار في السنوات الماضية ونعترف بالصعوبات التي واجهتنا بسبب ذلك وسنتضامن على ان تكون الحكومة القادمة مستقرة.

دور الإعلام

وحول الاعلام اكد ايمانه بدور وزارة الاعلام وتأثيرها منذ القدم والمشاركة الدائمة في المؤتمرات الخارجية والداخلية وحاسبوني اذا اخلفت في التواصل مع وسائل الاعلام.

وقال انه لاشك ان موضوع التعليم وموضوع البدون من الموضوعات المهمة والجهاز الحكومي موضوع مهم وستكون من اولويات الحكومة في المرحلة القادمة وآمالنا كبيرة وطموحاتنا عالية لكن الواقع صعب والبلد فيها الخير الكثير وسنركز على تلك الامور حتى نتغلب عليها.

وحول الاهتمام بالسياحة قال الخالد ان الحكومة السابقة قدمت مقترحا في هيئة السياحة والاقتصاد وتنشيط الاقتصاد امر مهم جدا ونحن جزء من المنظومة الخليجية وقبل الازمة لو لاحظتم الارقام الخاصة بالتبادل التجاري والسفر والاستثمار بين دول مجلس التعاون ستفاجؤون بارقام كبيرة وبعد الازمة الخليجية توقفت هذه الحالة ولكن نأمل طي هذه الصفحة وتعويض ما فات.

وبشأن اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والحكومة الرقمية ومعوقاتها ذكر الخالد ان هذه المشاكل كانت مطروحة في الحكومة السابقة ولكن الان سيتم التسريع بالاجراءات لاننا بدون اعادة هيكلة البرنامج الحكومي سنواجه صعوبة وبدون تسريع اجراءات الحكومة الرقمية لن نستطيع ان نقلص البيئة السهلة الاختراق، لافتا الى اننا في بلد من اكثر بلدان العالم في تشكيل اللجان ونعد الدراسات والبحوث ولكن الى اين ننتهي وهناك دول استفادت من دراسات الكويت وبحوثها بينما انتم وضعتموها بالادراج والكويت ستظل ولادة للمبتكرين والخلاقين بافكارها واذا اتيحت لهم الفرص سنكون بوضع افضل.

وختم قائلا انا سعيد بمثل هذه اللقاءات واناشد من خلالكم المواطنين والمواطنات ان يجعلوا ايدينا بايديكم ويقدموا اي ادلة او بلاغات تخص انتهاك المال العام او شبهة فساد لنقدمها لهيئة النزاهة ولدينا كل الضمانات والحماية والمسؤولية المباشرة لحماية المبلغ والمتابعة بعد تقديم البلاغ.

وحول مضيق هرمز، قال الخالد: ان «الرئيس حسن روحاني في الجمعية العامة اطلق مبادرة هرمز اساسها ان دول المنطقة كل لها مسؤولية، وهناك مبادرات أخرى مثل مبادرة اميركا والمبادرة الاوروبية من المانيا وفرنسا وانكلترا ومبادرة روسيا لأمن المنطقة، ولكن حتى يصبح هناك قبول المبادرة الايرانية يجب ان تكون علاقتها مع الدول التي تشاركها في المنطقة علاقة طبيعية حتى يحصل الترتيب والتنسيق مع الدول المستفيدة من هذا المبادرة، مضيفا نعم عمان وايران يتحكمان في مسؤولية مضيق هرمز وايران تحاول ايصال رسائل إلى دول المنطقة» في هذا الشأن.

صعوبات واستقرار

اكد سمو الشيخ صباح الخالد انه وخلال مسيرته السياسية استفاد كثيرا من العمل مع سمو الامير وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وعايشت الصعوبات التي واجهوها والحكومة القادمة ستعمل بظروف صعبة نظرا لمدتها الزمنية القصيرة وللوضع الذي نعيشة ونحن عندنا فريق اجد فيهم جهوزية تامة واستعداد تام وتدرج في المناصب الوزارية ومعرفة بالشأن الحكومي والبرلماني والخارجي وعندهم الامكانية للتصدي للمشاكل ونأمل ان نرى المشاركين في الحكومة القادمة ممن يستطيع تحمل تلك المسؤولية، مشيرا الى اهمية الاستقرار الحكومي وقد عايشنا عدم الاستقرار في السنوات الماضية ونعترف بالصعوبات التي واجهتنا بسبب ذلك وسنتضامن على ان تكون الحكومة القادمة مستقرة.