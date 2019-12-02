وطن النهار

في مداخلة لرئيس تحرير «النهار» عماد بوخمسين شدد على ضرورة الاهتمام بالسياحة والجانب الاقتصادي كونهما عنصرين مهمين لانتعاش الاقتصاد واستقراره .

وقال بوخمسين: في البداية اهنيك على ثقة القيادة فأنت من الناس الذين عايشوا الوضع من بدايته ومازلت تعيشه الى الان، وانا قراءتي للأحداث من الجانب الاقتصادي فكما نرى حولنا فان السعودية وقطر ودبي وابوظبي اهتموا بموضوع السياحة حتى يترادف الاقتصاد مع السياسة الداخلية واعتقد انه آن الاوان ان تكون هناك هيئة عليا للسياحة والترفيه في الكويت توضع لها القوانين التي تسوق للبلد خصوصا بعد كل الاحداث التي تحصل في الخليج.

وزاد: من المفترض ان تستفيد الكويت من ابنائها وامكانياتهم لاننا ارض خصبة من جميع النواحي الامنية والاقتصادية والتجارية وتوافر الاسواق، مشيرا الى ان ذلك سيتم اذا توافرت المرونة في القوانين.

وأضاف بوخمسين: السعودية خير مثال فعندما قررت التغيير والانفتاح الاقتصادي بدأت بتأسيس هيئة عليا للسياحة والترفيه وبدأ بالفعل الانتعاش واصبحت بيئة جاذبة للاعمال وانتعش اقتصادهم لان ذلك اعطى فرصة اكبر للمستثمرين وللتطوير الفعلي وجعلها تستقطب الكفاءات الشبابية من الخليج، مؤكدا ان السياحة عامل مهم وسبيل لانعاش البلد وتقدمها.

ووافقه الخالد على ذلك موضحا ان الحكومة السابقة قدمت مقترحا في هيئة السياحة والاقتصاد وتنشيط الاقتصاد امر مهم جدا ونحن جزء من هذه المنظومة الخليجية وقبل الازمة لو لاحظتم الارقام الخاصة بالتبادل التجاري والسفر والاستثمار بين دول مجلس التعاون ستفاجؤون بارقام كبيرة وبعد الازمة الخليجية توقفت هذه الحالة ولكن نأمل طي هذه الصفحة وتعويض ما فات.

