وطن النهار

نفذ عمال النظافة في وزارة التربية، عملية اضراب شاملة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من 3 أشهر، مشيرين إلى أن الهدف من الاضراب إيصال رسالة إلى المسؤولين وقيادي التربية متضمنة المعاناة التي يعيشونها بسبب التأخر في استلام أجورهم المستحقة وما يترتب على هذا التأخير من مشاكل مالية واجتماعية ونفسية أثرت بالسلب في حياتهم المعيشية.

وقرر العمال المضربون الذي يزيد عددهم عن 200 عامل، أن ينظموا الوقفة الاحتجاجية صباح أمس امام مبنى ديوان عام الوزارة بعد الاتفاق الجماعي، ما ترتب على ذلك خلو مبنى الوزارة بجميع قطاعاتها من العمالة، الامر الذي دفع المسؤولين وقيادي التربية إلى التجاوب مع عملية الاضراب والوقوف على مواطن الخلل التي حالت دون صرف رواتبهم منذ شهر يوليو الماضي وحتى الشهر الحالي.

وتفاعلت هيئة القوى العاملة، مع الحدث والبحث عن سبب اضراب عدد كبير من العمال في احدى الجهات الحكومية باعتبار ان المعنية بالمحافظة على الحقوق العمالية وتنظيم سوق العمل، ملوحة بايقاف ملف الشركة المتسببة عند تكرار المشكلة في حال ثبت بأنها مخالفة لقانون العمل ولم تلتزم بنظم ولوائح الهيئة.

من جانبها، أكدت وزارة التربية، سداد جميع التزاماتها المالية الى الشركة التي تكفل عمال النظافة، مشيرة إلى أن إدارة الخدمات العامة اجتمعت امس مع مسؤولي الشركة الذين وعدوا بتسليم العمال جميع مستحقاتهم المالية متمثلة في رواتبهم المتأخرة.

وشددت وكيلة وزارة التربية لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، على ضرورة إنصاف جميع العاملين بجميع فئاتهم ومنحهم حقوقهم المالية والأدبية وتفعيل البنود الخاصة بالعقود مع الشركات باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، مؤكدة أن ادارة الخدمات العامة قامت بالتواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات ضد الشركة لتأخرها بصرف رواتب العاملين.

من جانبه، أشار مدير ادارة الخدمات العامة بوزارة التربية فهد الحيان، إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن العمال والاتفاق مع الشركة المختصة لصرف رواتبهم بأسرع وقت، مؤكدا ان المسؤولين في الشركة ابلغوا ان جميع رواتبهم ستكون في حساباتهم اليوم.

وحذر الشركة من تكرار التأخر في عملية صرف رواتب العمالة، مبينا ان الوزارة بجميع قيادييها ترفض المساس بحقوق العاملين فيها، لافتا إلى أن تحرير انذار اول على الشركة حتى لا تتكرر المخالفة.

