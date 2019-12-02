وطن النهار

أقامت الكلية الأسترالية في الكويت حفلًا للإعلان رسميًا عن إنشاء فرع طلابي تابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الكويت. حضر الحفل ممثلون من قسم الكويت لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وأعضاء الفرع الطلابي التابع للمعهد لدى الكلية الأسترالية في الكويت وكذلك أعضاء هيئة التدريس لدى الكلية.

وكان من بين الحاضرين الذين يمثلون قسم الكويت بمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات كل من رئيس مجلس الإدارة، د. منصور جراغ، أمين السر ورئيس الخزينة م. فاضل أبو الحسن، د. فداء الشهوان مسؤول تطوير العضوية، د. علي الفيلي، رئيس معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات للمهنيين الشباب.

وقد كان إنشاء معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في عام 1963، ويعد أكبر منظمة مهنية فنية في العالم للتقدم التكنولوجي. ويخدم المعهد العالم من خلال 420,000 عضو وأكثر من 3000 فرع طلابي، موزعاً على أكثر من 100 دولة.

بدأ الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس الفرع الطلابي بمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لدى الكلية الأسترالية في الكويت الطالب عثمان المتروك. تلا ذلك كلمة ألقاها نائب رئيس الفرع الطلابي، حيث تحدث عن معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وأهدافه والخدمات التي يقدمها الطالب علاء بوعمر. وفي الختام، شارك الأعضاء الزائرون من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات- قسم الكويت بكلمة تقدموا فيها بشكر الكلية الأسترالية في الكويت وتهنئة الطلاب على تأسيس الفرع، كما سلطت كلمتهم الضوء على فوائد إنشاء الفرع الطلابي واستعراض الفرص التي يوفرها للطلاب.

