وطن النهار

أكدت المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية الشيخة رشا الصباح حرص الجهات المعنية عن الثقافة في الكويت على تعزيز الثقافة العامة لدى الأطفال والناشئة لاسيما الثقافة المتعلقة بالحفاظ على البيئة وحماية مواردها.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة رشا الصباح لـ «كونا» اول من أمس السبت على هامش رعايتها حفل توقيع كتاب (قصص قصيرة: أفكار وتجارب لمستقبل البيئة بعيون الأطفال) في جناح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمعرض الكتاب الدولي المقام في ارض المعارض بمشرف.

وشددت على أهمية ترسيخ المفاهيم المعنية بصون الموارد الطبيعية وحماية البيئة لدى هذه الشريحة من المجتمع بكل الوسائل المتاحة ومنها القصص والرسوم.

وأشادت بالتعاون القائم بين مكتبة الكويت الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي من خلال إقامة الفعاليات المشتركة والأنشطة الثقافية المتنوعة مضيفة أن إصدار ذلك الكتاب الخاص بالقصص البيئية كان من ثمار ذلك التعاون المتميز.

وقالت إن هذا الكتاب نتاج ورشة عمل للأطفال استضافتها مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع المؤسسة يومي 4 و5 أكتوبر الماضي بمشاركة عدد من الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 9 و14 عاما بإشراف عدد من المتخصصين بأدب الأطفال.

من جانبها، أكدت نائب رئيس مجلس إدارة شركة التقدم العلمي للنشر والرئيس التنفيذي الدكتورة ليلى الموسوي في تصريح مماثل حرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على نشر الثقافة العلمية لدى جميع شرائح المجتمع لاسيما الأطفال وترسيخ المفاهيم العلمية السليمة وتعزيز الوعي البيئي.

وقالت الموسوي إن الكتاب يتضمن 11 قصة متنوعة كتبها الأطفال الذين شاركوا في الورشة التي استضافتها المكتبة الوطنية بعنوان (ورشة عين للخيال العلمي) مضيفة أن الكتاب تميز بالموضوعات التي اختارها المشاركون بأنفسهم وتنوع طرائق التعبير التي استخدموها.

