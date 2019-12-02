وطن النهار

دشنت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية ملتقاها التدريبي الثاني «t.qc» الذي يقام بالتعاون مع مركز ابن الهيثم ومركز القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة، وذلك مساء أول أمس برعاية مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي فهد المضف في قاعات التدريب بمركز ابن الهيثم بالعديلية. وتوجه رئيس الرابطة المستشار وائل يوسف المطوع بالشكر لمدير عام الهيئة د. علي المضف لرعايته للملتقى، كما شكر مركز ابن الهيثم ومركز القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة لتعاونهم مع الرابطة في تنظيم هذه الدورات، مثمنا دور زملائه بالرابطة وما بذلوه من جهود في الترتيب والإعداد لهذا الملتقى، موضحا أنه تعمد عدم التدخل في الترتيب والتجهيز للملتقى لإتاحة الفرصة لزملائه لتحمل المسؤولية كاملة عن الملتقى، ولضخ دماء جديدة بالرابطة ونيل شرف خدمة زملائهم أعضاء هيئة التدريب. بدوره أعرب أمين السر المساعد للرابطة أ. حسين عبدالكريم القلاف عن سعادته بهذا الإقبال الكبير على الملتقى، مشيرا إلى أن الرابطة تطمح لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من زملائه أعضاء هيئة التدريب للاستفادة من هذه الدورات، إلا أن عدد المشاركين بلغ 300 مشارك واضطرت الرابطة آسفة لإغلاق باب التسجيل نظرا للسعة المكانية المقام بها الدورات والترتيبات المسبقة بينها وبين مركز ابن الهيثم ومركز القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة. من جانبه، قال مقرر اللجنة الثقافية بالرابطة أ. محمد الهمشي أن الرابطة حرصت على تنوع الدورات المقدمة لتلبية جميع الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريب بهدف الوصول للتطوير المنشود وإكساب المشاركين للمهارات اللازمة لتطوير العملية التعليمية، لافتا إلى أن المشاركين بالدورات سيحصلون على شهادات معتمدة من مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة، ويساعدهم ذلك في عملية ترقياتهم المستقبلية إضافة لتذويدهم بالمهارات اللازمة.

وأوضح الهمشي أن الملتقى يتضمن 15 دورة تدريبية وهي كالتالي (كيف يعد المدرب مقترح بحث، الاتصال المتميز بالفصل التدريبي، استخدام وسائل التكنولوجيا في التدريب، استراتيجيات التدريب، مدرب ثلاثي الابعاد، فصول تدريبية بلا أوراق، التميز والإبداع في التدريب، مهارة فن الالقاء للمدربين، قيادة التدريب الابداعي، قياس العائد من التدريب، أساليب التحفيز في التدريب)، متمنيا لزملائه المشاركين السداد والتوفيق والاستفادة القصوى من هذه الدورات.

