وطن النهار

في إطار مشاركة ديوان المحاسبة في مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية شارك الديوان في الدورة السادسة لقمة المعرفة والتي تحمل عنوان «المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة»، والتي اقيمت في مركز دبي التجاري العالمي يومي 19 و20 نوفمبر الماضي. ومثّل الديوان كل من كبير مهندسين مي البغلي وكبير مهندسين مها المطير من إدارة الدعم الفني، ومدقق بإدارة الرقابة على الأداء مبارك السبيعي. وقالت البغلي إن القمة تهدف إلى تقديم منصة معرفية عالمية تجمع الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف دول العالم تحت سقف واحد، لمناقشة التجارب واستعراض أفضل الحلول والممارسات لمواجهة تحديات تقدم الدول والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل، مضيفة أن القمة تسلط في نسختها السادسة الضوء على دور المعرفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية.

