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إلغاء رحلة مواطن وإنزاله من طائرة بسبب تدخينه السجائر


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في بيان توضيحي لما تم تداوله على مواقع التواصل من الغاء رحلة مواطن واجباره على النزول من طائرة احدى شركات الخطوية الجوية بعدما لوحظ انه بحالة غير طبيعية على متن الطائرة.
إذ توضح ادارة أمن المطار التابعة لقطاع المنافذ ان ما ذكر غير صحيح وان الواقعة تتلخص بان قائد الطائرة قام بانزال المواطن من الطائرة وذلك لاستخدامه السجائر الالكترونية على متنها ما يخالف بذلك قوانين الطيران.
الجدير بالذكر ان المواطن قد غادر على متن طائرة اخرى بعد فترة قصيرة.
وتهيب الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوسائل الاعلام المختلفة تحري الدقة فيما تنشره من اخبار، مؤكدة ان ابوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على اي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.


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