دفتر أحوال

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حجزت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد قضية الشروع بالقتل والمتهم فيها مواطن بقتل وافد مصري في صناعية الشويخ والمدان بها المواطن بالسجن 17 سنة عن اتهامات الشروع في القتل والاتلاف العمدي والسب العلني رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهم وقضت بحجز القضية للحكم في الرابع من ديسمبر المقبل.

وفي قضية أخرى ألغت الدائرة ذاتها حكم محكمة الجنايات بحبس تشكيل عصابي من 8 متهمين مواطن و6 وافدين وبدون بقيادة عسكري في المباحث وآخر عسكري سابق انتحلوا صفة فرقة مباحث للاستيلاء على أموال بقيمة 140 ألف دينار من وافدين تحت تهديد السلاح التابع للمتهم الاول والمسلم إليه بحكم وظيفته وعصا كهربائية وسكاكين .

وقضت المحكمة بسجنهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وأيدت الدائرة ذاتها حبس مواطن وبدون 15 سنة بعد قيامهما بانتحال صفة رجل مباحث وخطف المجني عليه وسرقة مبالغ مالية بحوزته بعد حجزه في مركبة.

