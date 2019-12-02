دفتر أحوال

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قضت المحكمة الإدارية بالزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتعويض مواطن مبلغ 5 آلاف دينار تعويضا عن الاضرار المادية التي لحقت به جراء قرار اللجنة الطبية بتحويل اعاقته الحركية من شديدة إلى بسيطة، وقضت المحكمة بصرف جميع مستحقاته بأثر رجعي.

وتتلخص وقائع الدعوى التي أقامها المحامي جراح العنزي أمام المحكمة الادارية ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وطالب بتعويض موكله المواطن عما أصابه من ضرر جراء قيام الهيئة بتحويل إعاقة المواطن من إعاقة حركية شديدة ودائمة إلى إعاقة جسدية بسيطة دائمة وتغيير المركز القانوني الذي اكتسبه المواطن مما أدى إلى حرمان المواطن من حقوقه التي شرعها له القانون وذلك بدون وجه حق وبدون دليل حقيقي وأن ما قامت به اللجنة الطبية من انتقاص من نسبة الإعاقة لدى المواطن ومنعه من حقوقه بدون سند صحيح ودون بيان لاي سبب قد أدى إلى شفاء الطالب من اعاقته، مما عرضه للاضرار المادية والأدبية والمعاناة خاصة فيما تعلق بمنعه من حقوقه المادية وتعرضه لضرر حقيقي جراء ذلك القرار.

وعليه قضت المحكمة الادارية بإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتعويض المواطن بمبلغ خمسة آلاف دينار تعويضاً مادياً وادبياً.

