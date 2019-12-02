وطن النهار

تصدر بنك الائتمان المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة في تحقيق متطلبات مبادئ الحوكمة كما نشر في تقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2018-2019 الصادر عن ديوان المحاسبة بنسبة 80.4%.

واجتمع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف بجميع قيادات البنك وموظفيه في اجتماع موسع لتقديم الشكر والثناء على جهودهم الكبيرة لحصول البنك على المركز الاول بين الجهات الحكومية في تطبيق متطلبات مبادئ الحوكمة.

وثمن المضف جهود جميع العاملين بالبنك لحصول «الائتمان» على المركز الاول بين الجهات الحكومية في تطبيق متطلبات مبادئ الحوكمة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الأخير في المؤشرات المالية.

وقال المضف في بيان صحافي، ان حصول بنك الائتمان على اعلى درجات الحوكمة بين الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة هو ترجمة لتوجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في محاربة الفساد.

وذكر المضف «مؤمنون بأن الحوكمة مطلب أساسي لضمان تطور الجهة لزيادة كفاءتها وإنتاجياتها، كما نهتم بتطوير بيئة العمل في البنك بشكل مستمر عن طريق وضع نظم للعمل تحدد المسؤوليات والصلاحيات وتوفير جميع الموارد لأداء العمل بشكل متميز».

واوضح المضف ان البنك يراعي متطلبات المواطنين وخلق قنوات متعددة لاستقبال اقتراحاتهم وشكاواهم سعياً لتقديم خدمة متميزة، ويعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر، واستحداث نظم متعددة لقياس مؤشرات الأداء ومتابعته لمساعدة الإدارة في تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات السليمة.

وافاد المضف ان «الائتمان» حريص كل الحرص الاهتمام بالموارد البشرية وتمكين الطاقات الشبابية الكويتية لشغل مناصب قيادية، فوضع خطط تدريب لتطوير وتنمية العنصر البشري، مؤكداً في الوقت ذاته ان البنك يلتزم بالقوانين والأنظمة، ويعمل جاهداً على الأخذ بملاحظات الجهات الرقابية لتطوير إجراءاته والأنظمة ووضع إجراءات احترازية لضمان عدم تكراراها.

ولفت المضف الى ان البنك يؤمن بتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة، كما يهتم البنك بالأهداف الوطنية الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار المالي، وقام بعمل دراسة لتحقيق الاستدامة المالية للبنك وضمان توفير التمويل العقاري للمواطن الكويتي في ظل استراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

من جانب آخر، أعلن بنك الائتمان أن إجمالي القروض العقارية المصروفة منذ بداية العام الحالي 2019 وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ ما يقارب 250 مليون دينار وبمعدل صرف شهري نحو 25 مليون دينار.

وأوضح البنك في احصائية باجمالي عدد القروض المصروفة عن نوفمبر الماضي ان إجمالي القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المقدمة عن شهر نوفمبر الماضي بلغ نحو 23.28 مليون دينار.

وأشار البنك الى ان اجمالي قروض المحفظة العقارية المصروفة خلال الشهر ذاته بلغ 140 ألف دينار، مبينة ان القروض الممنوحة لبناء قسائم خاصة بلغت 1.72 مليون دينار، كما أن البنك أقرض لبناء القسائم الحكومية 12.40 مليون دينار، ولقروض شراء بيوت 4.46 ملايين دينار.

وبينت الاحصائية أنه تم صرف نحو 178 ألف دينار لتوسعة وترميم السكن الخاص، و1.58 مليون دينار لتوسعة وترميم بيوت حكومية.

وأشارت الى ان اجمالي منح ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 2.90 مليون دينار، موضحة أن البنك صرف من قروض المحفظة 125 ألف دينار لقروض التوسعة والترميم و15 ألفا للترميم.

