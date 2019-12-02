وطن النهار

أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ان الصحة الرقمية ركيزة اساسية لا غني عنها للنظام الصحي الحديث مؤكدا انه من أهم البرامج التطويرية الموجودة في خطة عمل الوزارة.

وأشار الوزير الصباح في تصريح صحافي على هامش افتتاح مؤتمر الكويت للصحة الرقمية الى بعض ما اتخذته الوزارة من خطوات في هذا الشأن سواء فيما يخص الوصفة الالكترونية أوالاجازات المرضية أوالتقارير الطبية مؤكدا توجه الوزارة لتوسع وتطوير تلك الخدمات الى نظام متكامل، موضحاً ان الصحة الرقمية ليست فقط الملف الالكتروني وانما نظام متكامل يدخل في علاج ومعلومات المريض وتدريب الاطباء والفنيين والمعالجين الصحيين.

وفي سياق آخر اكد الوزير الصباح ان الوزارة تولي أهمية كبرى لبرامج زارعة الاعضاء بهدف تحقيق الاعتماد الذاتي في هذا الشأن سواء فيما يخص برامج زراعة القلب والرئة أو الكبد أو النخاع أو الكلى حيث كانت الكويت من اوائل الدول في عملية زارعة الكلى والتي وصل معدل زارعتها الى 80 عملية سنويا.

وقال في كلمته بهذه المناسبة ان المؤتمر يقام ضمن ما توليه الوزارة من اهتمام للصحة الرقمية كأحد البرامج التطويرية في برنامج عمل الوزارة والخطة الانمائية للدولة ، وبما تتيحه من فرص واعدة للتطوير المستمر لاداء النظام الصحي وتحقيق المزيد من الانجازات ومؤشرات التغطية الصحية الشاملة التزاما بالاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة ورؤية الكويت 2035.

