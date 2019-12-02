وطن النهار

أكد رئيس رابطة السكر الكويتية الدكتور وليد الضاحي أن أهمية مرحلة ما قبل مرض السكري تكمن في أن هناك فرصة كبيرة تصل إلى 60 في المئة لمنع حدوث المرض قبل الإصابة به، مبيناً أن المريض في هذه المرحلة لا يشعر بأي أعراض، ويظهر وكأنه طبيعي، لذا فإن هذه المرحلة تستحق التركيز عليها لإنقاذ هذه النسبة الكبيرة من الإصابة.

جاء ذلك في تصريح صحافي له عقب البرنامج التوعوي المقام لأطباء الرعاية الصحية الأولية، والذي أقامته رابطة السكر الكويتية بالتعاون مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة. وقال الضاحي إن أي شخص لديه تاريخ عائلي مرضي بهذا المرض، أو لديه ضغط مرتفع، أو لديه سمنة ووزن زائد، أو قليل الحركة، يتوجب عليه التوجه لإجراء فحص السكري بصفة دورية.

وذكر الضاحي أن أنشطة الرابطة التوعوية مستمرة طوال العام، موضحاً أن دعم وزارة الصحة مستمر ودائم، ويوجد تنسيق على أعلى مستوى بين الوزارة والرابطة، مشيراً إلى دور الوزارة الكبير في كل المجالات لإنجاح مثل هذه المؤتمرات.

من جهته قال رئيس قسم الدعم الفني الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية الدكتور عدنان الوقيان إن الفعالية عبارة عن برنامج توعوي لأطباء الرعاية الصحية الأولية فيما يخص مرحلة ما قبل مرض السكري، مؤكداً أن الفعالية كانت على مدى يومين.

وبين الوقيان أن الفعالية احتوت على محاضرات وورش عمل، وحاضر فيها اثنان من أكبر الأطباء من جامعة هارفرد الولايات المتحدة الأميركية، وهما البروفيسور أسامة حمدي، والبروفيسور إنيرك كابيرا، موضحاً أن الهدف الرئيس من الفعالية توعية الأطباء وتثقيفهم، ورفع مستواهم العلمي، حتى يكون أداؤهم عالياً في التعامل مع المرضى سواء ممن أصيبوا بالفعل، أو في مرحلة ما قبل السكري.

