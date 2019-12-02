وطن النهار

بكين - «كونا»: أشاد مفتي مسلمي هونغ كونغ وامامها الأكبر الشيخ محمد ارشد أمس الاحد بالدور البارز الذي تقوم به الكويت تجاه قضايا الامة الإسلامية في الدفاع عنها ونصرتها مؤكدا ان مساعي الكويت الخيرة طالت مختلف بقاع العالم ولاسيما هونغ كونغ.

ونوه ارشد وفق بيان القنصلية الكويتية في هونغ كونغ ومكاو خلال حفل تكريم الجالية الإسلامية في مسجد (كاولون) الكبير لحفظة القرآن الكريم الذي تدعمه الكويت بالجهود الكويتية الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين بهونغ كونغ والعالم فضلا عن التعريف بدور الاسلام في الحضارة الإنسانية والعالمية، مضيفاً ان اهتمام الكويت وحرصها على الشؤون الإسلامية «امر ليس مستغربا» لافتا الى سجل الكويت المشرف والحافل في مجال العمل الخيري والانساني.

واعرب ارشد عن خالص الشكر والتقدير للكويت ممثلة بقنصليتها العامة في هونغ كونغ ومكاو على دعمها وحرصها على الوجود في جميع فعاليات وأنشطة الجالية الإسلامية بالمدينة. من جهته قال القنصل العام للكويت لدى هونغ كونغ ومكاو صلاح السيف في كلمته ان للدبلوماسية الكويتية مسؤولية والتزاما تجاه قضايا الإسلام والمسلمين ودعم كل الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال، داعياً الجميع الى الاضطلاع بالعمل على ابراز الوجه الحضاري السمح للاسلام وجمع كلمة المسلمين في جميع ارجاء العالم الإسلامي خدمة لقضاياهم في العالم بشكل عام وهونغ كونغ بصورة خاصة. وذكر السكرتير الفخري لصندوق موارد الجالية الإسلامية في هونغ كونغ سعيد الدين في كلمة ان مشاركة الكويت ممثلة بقنصليتها في هونغ كونغ ومكاو في انشطة الجالية بالمدينة «لها مكانة كبيرة لدينا وتعكس عمقها الديني».

وشارك في هذه الفعالية عدد من كبار مسؤولي صندوق موارد الجالية الإسلامية وأئمة المساجد والمدارس الإسلامية في المدينة وجمع غفير من افراد الجالية اذ قام القنصل السيف بتسليم حفظة القرآن هدايا قيمة تكريما لهم.

