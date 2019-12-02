أول النهار

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان لقاءه بسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء يأتي تأكيدا لتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واضاف الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان اللقاء كان ممتازا وتطرق الى جوانب عدة حول علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية في المستقبل «وهي زيارة جيدة وبداية ممتازة». وبين ان اللقاء جاء استكمالا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد خلال لقائه رؤساء السلطات الثلاث مضيفا ان سموه اكد ضرورة تفعيل المادة 50 من الدستور والتي تعنى بفصل السلطات مع تعاونها. وقال «تشرفت بلقاء سمو الشيخ صباح الخالد وجددت التهنئة لسموه بنيل ثقة سمو امير البلاد بتعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة مضيفا «شهادتي به مجروحة فنحن تربطنا علاقة قديمة داخل وخارج البرلمان». وأكد الغانم ان «نجاح سمو الشيخ صباح الخالد هو نجاح للكويت وتعطله او فشله - لا سمح الله - هو تعطل لنا جميعا» مشددا على انه سيقوم بكل ما يمكن ان يقوم به للمساهمة في نجاح عمل رئيس الوزراء والحكومة لتحقيق طموحات ابناء الشعب.

بدوره اكد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الحرص البالغ على التباحث مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية في كيفية العمل على تنفيذ التوجيهات السامية والتعاون لما فيه خدمة مصلحة البلاد بالمرحلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح لسمو الشيخ صباح الخالد لـ (كونا) وتلفزيون الكويت وقناة المجلس في مجلس الامة عقب لقائه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم. وقال سموه «اجتماعنا يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد في لقائه مع رؤساء السلطات الثلاث وحث سموه لهم على التمسك بالدستور وتفعيل المادة 50 التي تعنى بفصل السلطات مع تعاونها». وذكر ان الزيارات التي قام بها لرئيسي السلطتين تأتي للتباحث في كيفية العمل في المستقبل والتعاون بما فيه خدمة البلد. واضاف «استفدت كثيرا مما طرح في لقاء رئيس مجلس الأمة ووجدت كل اهتمام في تعاوننا بالمرحلة القادمة وكيفية تنفيذ توجيهات سمو الامير خلال المرحلة المقبلة والتي نحن بحاجة لها بشكل اكبر في الوقت القادم» معربا عن شكره للرئيس الغانم وسعادته بلقائه وعن أمله في مواصلة اللقاءات في المستقبل. وكان سمو رئيس مجلس الوزراء اكد خلال زيارته الى المجلس الأعلى للقضاء الخميس الماضي ان زيارته تأتي استكمالا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد. يذكر ان وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبدالله قال ان سمو أمير البلاد وجه رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بالتعاون وذلك سعيا لتحقيق مصلحة البلاد والعباد ولاسيما تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والعمل على كل ما من شأنه القضاء على آفة الفساد ومحاسبة المتجاوزين. تأتي التوجيهات السامية التي تمت خلال استقبال سموه لرؤساء السلطات الثلاث رئيس السلطة التشريعية مرزوق الغانم ورئيس السلطة التنفيذية سمو الشيخ صباح الخالد ورئيس السلطة القضائية المستشار يوسف المطاوعة عملا بما تضمنته المادة (50) من الدستور والتي تحث على فصل السلطات مع تعاونها.

