أول النهار

تفاقمت الرقابة النيابية تجاه إجراءات الحكومة في التعامل مع حكم المحكمة بإبطال تعيينات 560 خبيرا في ادارة الخبراء حيث تقدم النائب عبدالله الكندري امس ببلاغ رسمي إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، للتحقيق مع وزيري عدل سابقين في تعيينات الخبراء، مع طلب احالة الملف إلى محكمة الوزراء. من جهته قال النائب خالد العتيبي ان السلطة التنفيذية انحرفت عن مسارها فضربت القانون بمقتل وتسببت في ضياع 560 رب أسرة استبعدوا من إدارة الخبراء، ‏وعلى رئيس الوزراء إعادة قراءة حيثيات الحكم ومحاسبة المتسببين وإحالتهم للنيابة ، ولن نقبل بأن يتحمل المواطن وزر ما أفسدته الحكومة، وسنرى كيف ستتم المعالجة وسيكون لنا موقف.

بدوره وجه النائب محمد الدلال سؤالاً الى وزير العدل للوقوف على إجراءات الحكومة تجاه تضرر 560 خبيرا بإدارة الخبراء من قرارات معيبة، تسببت في خسائر عدة، مستفسرا عن إجراءات وزارة العدل للتعامل مع تداعيات حكم التمييز.

من ناحيته اكد النائب حمدان العازمي ان رئيس مجلس الوزراء امام تحد حقيقي في ايجاد حل لـ 560 خبيرا بعد الكارثة التي حلت بهم وبأسرهم بعد استقرار دام 3 سنوات، متمنيا ان يكون حكم التمييز الصادر مرجعا لجميع الوزراء في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، مضيفا: هذا هو الأهم حاليا بعيدا عمن يتحمل مسؤولية الأزمة.

من جانب آخر قدم المحامي محمد الأنصاري بلاغا للنائب العام طالب فيه باحالة وزيري عدل سابقين إلى محكمة الوزراء بتهمة الاضرار بالمال العام ، وقال فيه إنه بعد حصوله على حكم تمييز بإبطال تعيين 560 خبيراً، فان الحيثيات أشارت إلى وجود شبهة الإضرار بالمال العام، وشبهة التلاعب في أوراق المقبولين وقبول بعضهم من دون اختبارات تحريرية أو شفوية، لذلك يجب إحالتهم للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق في الوقائع المشار إليها بحكم التمييز.

وطالب الانصاري النائب العام باحالة المبلغ ضدهما للجنة التحقيق المختصة للتحقيق معهما في الوقائع الواردة بالبلاغ وما يرتبط به من وقائع اخرى واردة باسباب حكم التمييز.

