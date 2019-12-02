أول النهار

في تصريح بشأن حكم محكمة التمييز الصادر بإلغاء تعيينات الخبراء قال وزير العدل السابق يعقوب الصانع إن الحكم خالف نصوص الدستور، والمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 25/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الامم المتحدة، ومستقرات محكمة التمييز وذلك عندما قرر استبعاد المتقدمين من الخبراء الذين قُبِلوا من العودة مرة أخرى في التقدم للتعيين، أو إعطائهم الفرصة للترشح مرةً أخرى شأنهم شأن الآخرين.

وأشار إلى أن هذا بحد ذاته يمثل مفارقة خطيرة لأحكام القانون وإخلالاً جسيما ً مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

ولفت إلى مخالفة الحكم لثوابت قانون المرافعات (بشأن الأثر الناقل للاستئناف)، وقانون الإثبات (بشأن حجية وقوة الأمر المقضي و عُلوه على اعتبارات النظام العام)، وسوابق محكمة التمييز بشأن نطاق الدعوى والطلبات فيها: إذ تعرض للقرار رقم 2016 / 2012، الصادر آنذاك، والذي تم سحبه من الوزير التالي، دون أن يتعرض الحكم للأثر القانوني لقرار السحب وما ترتب عليه من سحب القرار، واعتباره كأن لم يكن، وعدم ترتيب ثمة أثر عليه.

ومضى في تصريحه يقول: وإذ صدر القرار 2597 لسنة 2016 بسحب القرار 2012/2016، فهذا مفاده ومؤداه أن القرار الصادر في عهدي آنذاك رقم 2012 لسنة 2016 أعتبر كأن لم يكن وكأنه لم يصدر، واستردت جهة الإدارة (وزارة العدل) سلطتها الكاملة في إصدار قرار جديد بصورة صحيحة وفقاً لقرار السحب.. وهذا مؤداه أن القرار المسحوب والذي لم يكن قد ترتب عليه ثمة أثر نظراً لسحبه واعتباره كأن لم يكن، وعدم ترتيب ثمة أثر عليه وفقاً للمستقرات القانونية والقضائية. الأمر الذي يتضح معه وبجلاء لا لبسَ فيه ولا غموض أن المسؤولية تتحدد – إن كانت هناك مسؤولية – لا شأن لي بها من قريبٍ أو بعيد. واستطرد في الوقت الذي استعان فيه الحكم ببعض مقتطفات من تقرير اللجنة المشكلة في عهد الوزير فالح العزب واعتبرها أحد أهم دعائم حيثيات حكمه في عدم المشروعية، نتفاجئ بإدخالنا بالموضوع رغم قيام الوزير اللاحق بسحب القرار الصادر في عهدي، واعتباره كأن لم يكن.

