الأولى

كان لقاء رؤساء تحرير الصحف أمس مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد فرصة طيبة للمصارحة والمكاشفة، وقد ثمَّن المشاركون في اللقاء هذه الخطوة المباركة لسمو الرئيس، والتي أكدت أن سموه حريص على الانفتاح في التعامل مع قضايا الوطن والمواطن، وأنه جاء ليعمل بدليل أنه كان في غاية الشفافية والوضوح في حديثه مع ضيوفه، وكان مميزاً في طرحه، وهادئاً في تناول مختلف القضايا. ولاشك أن سمو رئيس الوزراء سن سنة حميدة بعقد هذا اللقاء، الذي نأمل أن يتواصل على فترات.

لقد حرص سمو الرئيس على لقاء السلطات جميعها بما فيها ما يسمى عرفا بـ السلطة الرابعة، لأنه رجل عملي، يريد أن يستمع إلى كل ما يطرح من نقاط سلبية أو إيجابية على أداء الحكومة، وسبل تطوير ذلك الأداء وتسريع العمل، وتحسين مستوى الإنتاجية، وهو أمر غاية في الأهمية، كما أن سموه كان حريصاً على الاستماع بتمعن لكل ما تم طرحه خلال اللقاء.

وقد أظهر اللقاء أن سمو الرئيس يتعامل مع الملفات بطريقة دبلوماسية، وبنهج سياسي مرتب، مستفيداً من خبرته الدبلوماسية الكبيرة، كما كان واضحاً في استعداده لتحمل المسؤولية كاملة من خلال تكراره لكلمة حاسبوني، وهذا يدل على أن سموه قادر على المواجهة، ومتمكن من عمله، وواثق من خطواته، فقد كان شفافاً وواضحاً في كل ما طرحه.

ومن خلال اللقاء خرجنا بانطباع مهم، وهو أن سموه يضح خطاً ومنهاجاً واضحاً للفريق الحكومي، الذي سيعمل معه قبل أن يشكل ذلك الفريق بصورته النهائية، كما أنه بحكم عضويته في الحكومة لسنوات طويلة على اطلاع بكل المشاكل والمعوقات، التي قد تؤثر سلباً في أداء الحكومة رغم علمه وإعلانه بأن عمر الحكومة المقبلة سيكون عاماً واحداً، ما يعني أن سموه سيركز أكثر على القضايا الملحة.

ولعل أبرز ما أسفر عنه اللقاء حرص سموه وتركيزه على مسألة مشاركة المواطنين في الابلاغ عن شبهات الفساد وتأكيده على حماية المبلغ باعتبار أن مكافحة الفساد، يجب أن تكون هدفاً وطنياً لكل المخلصين من أبناء هذا الوطن شريطة أن تكون تلك البلاغات موثقة بالأدلة حتى لا يظلم أحد.

وأخيراً فإننا جميعاً مدعوون كوسائل إعلام وكمواطنين إلى تقديم كل الدعم والمساندة لسمو رئيس الوزراء حتى يتمكن من أداء مهام عمله، كما أن الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة مطالبون بمساعدة الحكومة الجديدة على القيام بدورها من خلال التعاون الوثيق والرقابة الحقيقية حتى يتحقق الهدف الذي نتطلع إليه جميعاً.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

