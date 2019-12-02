الأولى

في مداخلة لرئيس تحرير النهار عماد بوخمسين شدد على ضرورة الاهتمام بالسياحة والجانب الاقتصادي كونهما عنصرين مهمين لانعاش الاقتصاد واستقراره.

وقال بوخمسين: في البداية اهنيك على ثقة القيادة فأنت من الناس الذين عايشوا الوضع من بدايته ومازلت تعيشه الى الآن، وانا قراءتي للاحداث من الجانب الاقتصادي فكما نرى حولنا فإن السعودية وقطر ودبي وابوظبي اهتمت بموضوع السياحة حتى يترادف الاقتصاد مع السياسة الداخلية واعتقد انه ان الآوان ان تكون هناك هيئة عليا للسياحة والترفيه في الكويت توضع لها القوانين التي تسوق للبلد خصوصا بعد كل الاحداث التي تحصل في الخليج.

وزاد: من المفترض ان تستفيد الكويت من ابنائها وامكاناتهم لاننا ارض خصبة من جميع النواحي الامنية والاقتصادية والتجارية وتوافر الاسواق، مشيرا الى ان ذلك سيتم اذا توافرت المرونة في القوانين.

واضاف بوخمسين: السعودية خير مثال فعندما قررت التغيير والانفتاح الاقتصادي بدأت بتأسيس هيئة عليا للسياحة والترفيه وبدأ بالفعل الانتعاش واصبحت بيئة جاذبة للاعمال وانتعش اقتصادهم لان ذلك اعطى فرصة اكبر للمستثمرين وللتطوير الفعلي وجعلها تستقطب الكفاءات الشبابية من الخليج مؤكدا ان السياحة عامل مهم وسبيل لانعاش البلد وتقدمه.

ووافقه الخالد على ذلك موضحا ان الحكومة السابقة قدمت مقترحا في هيئة السياحة والاقتصاد وتنشيط الاقتصاد امر مهم جدا ونحن جزء من هذه المنظومة الخليجية وقبل الازمة لو لاحظتم الارقام الخاصة بالتبادل التجاري والسفر والاستثمار بين دول مجلس التعاون ستفاجؤون بارقام كبيرة وبعد الازمة الخليجية توقفت هذه الحالة ولكن نامل طي هذه الصفحة وتعويض ما فات.