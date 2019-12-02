الأولى

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حرص سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على متابعة ملف الفساد وحماية المال العام بنفسه، وقال ان سموه سيتابع أدائي في هذا الشأن.

وأضاف خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف: لاحظنا جميعا ان حضرة صاحب السمو خاطب المواطنين وأكد على ان الكويت دولة مؤسسات ودستور وقانون ولن يفلت أحد من العقاب مهما كان منصبه أو مكانته متى ثبتت ادانته، وأردف: نحن كجهاز حكومي يقع الدور الأكبر علينا في ترجمة توجهات صاحب السمو والتعاون في محاربة المفسدين وحماية المال العام. (طالع ص 05-04)

وناشد المواطنين التعاون في تقديم كل البلاغات التي تحمل اعتداءات على المال العام أو أي شبهة فساد، معبراً عن أمله في أن يكون هناك تجاوب من المواطنين في تقديم البلاغات ذات الادلة، قائلا: أدعو أي مواطن لديه أية معلومات فيها مساس بالمال العام وتكشف المفسدين التقدم بها إلى نزاهة والتبليغ عنها، واعدا بتوفير كل الضمانات للمبلغ.

وأكمل: بدأت لقاءاتي مع هيئة نزاهة ومكافحة الفساد وأيضا مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، مشيراً إلى أن الأداء الحكومي سيكون على مرحلتين الأولى تفعيل الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية التابعة للحكومة أما المرحلة الثانية فهي إعادة هيكلة الحكومة لان التشعب أدى إلى ترهل أصبح عائقا لأي عمل وأصبح بؤرة لوجود الخلل ولذلك لابد أن تكون هناك إعادة هيكلة لإعادة الرشاقة إلى الجهاز الحكومي. وعن الحكومة المقبلة قال: إن طول عمر هذه الحكومة في أحسن الأحوال سنة، حيث إن موعدنا في مثل هذا الوقت من العام القادم وبعدها سندخل إلى الانتخابات وإلى حكومة تصريف العاجل من الأمور، وستجري الانتخابات والتشاورات ويتم تكليف رئيس حكومة جديد بأعضاء جدد مدتها 4 سنوات، اذن فهذه الحكومة عمرها سنة والوزير يحتاج إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر حتى يتعرف على طبيعة الحكومة والبرلمان، أي لن يتبقى له سوى 4 أشهر، مضيفا هناك آراء تأبى المشاركة نحترمها ولكننا نعول على التعامل مع الظروف ونعمل بطموح ولو ليوم واحد. وقال: لأول مرة في تاريخ الكويت توجد 4 وزارات مهمة من غير وزير، إذ يجب ان يكون هناك وزير خارجية جديد ووزير دفاع جديد ووزير داخلية جديد ووزير مالية جديد. وعن الحكومة الرقمية قال: المنطق يقول لا بد ان نتبع الدول المتقدمة التي أنجزت في هذا المجال، بالاعتماد على التكنولوجيا الذي سيؤدي إلى تقليص مراحل انجاز المعاملات وأضعاف فرص التلاعب او الاخلال بالعمل، ولكن الحكومة الرقمية لا يمكن تطبيقها في يوم وليلة لانها تحتاج إلى بنية تحتية وسياسات توحد العمل في أجهزة الدولة وأشار إلى أهمية معالجة مواطن الخلل التي تسببت في تعطل خطة التنمية، وإلى أهمية العمل على تسريع عجلة التقدم من خلال اعتماد خطوات كفيلة بتحقيق الإنجاز، مؤكدا ضرورة وضع التصورات المطلوبة خلال الفترة المقبلة التي من شأنها تحقيق التقدم والتطور في الخدمات، ومعربا عن آمله في ان يكتمل تشكيل اعضاء الحكومة الجديدة بما يضمن وجود فريق واحد متعاون يعمل بوضوح على تحقيق رؤية صاحب السمو. وحول موضوع مواقف الحكومة مع النواب بشأن الاستجوابات، اكد ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عمل سياسي أخذ وعطى، ولكن ليس على حساب المال العام ولا على حق المواطن. وأشار إلى أهمية تولي الوزراء مناصبهم فترة كافية تمكنهم من تحقيق التطوير والانجاز، مؤكدا ان خير الكويت امتد من الداخل إلى الخارج، غير ان هناك قصورا في الجهات الحكومية مبينا أن التطور يحتاج إلى ارادة وادارة. وحول الوضع الخليجي قال: نتألم لما حصل في البيت الخليجي، إلا أن هذا الامر من جل اهتمامات سيدي حضرة صاحب السمو الأمير، مشيرا إلى أنه ليس هناك حل سوى عودة الامور الى ما كنا عليه وليس هناك بديل آخر، ونحن دائما نعول على حكمة قادتنا لاسيما بسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ونحمد الله ان بعض الخطوات تحققت، ونأمل ان تكتمل الخطوات وصولا إلى طي الصفحة، فهناك خطوات ايجابية في هذا الجانب في وقت قريب، منها المشاركة في كاس الخليج. وأشار إلى أن هناك محطة مهمة للغاية هي القمة الخليجية التي ستعقد في الرياض 10 ديسمبر الحالي وان شاء الله تكون محطة خير على وضعنا الخليجي ونحن نعرف ان هناك 3 احداث ايجابية ستقع في منطقتنا، وهي مؤشرات إيجابية تتمثل في مجموعة الـ 20 التي ستعقد اجتماعاتها في السعودية بمشاركة أكبر 20 اقتصاداً في العالم ومتضمنة 100 نشاط اقتصادي في مجالات حيوية ذات أهمية مالية تجارية استثمارية كبيرة.

وبين أن الحدث الثاني هو معرض اكسبو 2020 العالمي و سيكون في دبي لمدة 6 أشهر، حيث ان لدينا الكثير من الامور التي يمكن عرضها امام العالم، فيما بين ان الحدث الثالث هو تنظيم كأس العالم في عام 2022 في الدوحة، إذ يجب استثماره بالشكل الصحيح، موضحا ان تلك الاحداث فرص لا تعوض لدول مجلس التعاون، لذا يجب طي صفحة الماضي والتفرغ للتطوير، لافتا إلى ان العقد الماضي كان مخاضه عسيرا ومازالت ارتداداته واضحة في المنطقة.

وحول التشكيل الحكومي القادم وتوقيته قال: التشكيل سيكون في وقته المناسب أما الادارة والتعامل مع المجلس والترتيبات الفنية فهي أمور عشناها خلال الفترة السابقة ونرجو ان لا تتكرر معنا في المرحلة القادمة، والعمل السياسي والبرلماني يحتاج إلى اناس ذوي خبرة ولهم دراية بكيفية ادارة الامور والتعامل معها في ظل وجود قضايا وامور في العمل البرلماني لا تتماشى مع المنطق في بعض حالاتها.

وأضاف: اننا نرى كثيرا من الأمور في العمل البرلماني لا تتماشى مع المنطق لكن هذا هو الواقع، معلنا: في اول يوم بعد تشكيل الحكومة والقسم أمام الأمير سأمد يدي للتعاون الى ابعد مدى وليس التهاون ولن اسمح لحكومة أنا رئيسها بأي تهاون.

وحول الإعلام أكد إيمانه بدور وزارة الاعلام وتأثيرها والمشاركة الدائمة في المؤتمرات الخارجية والداخلية وقال حاسبوني اذا تخلفت عن التواصل مع وسائل الإعلام.

وزاد: لاشك ان التعليم والبدون والجهاز الحكومي موضوعات مهمة وستكون من أولويات الحكومة في المرحلة القادمة وامالنا كبيرة وطموحاتنا عالية لكن الواقع صعب والبلد فيها الخير الكثير وسنركز على تلك الأمور حتى نتغلب عليها.

وحول الاهتمام بالسياحة قال الخالد ان الحكومة السابقة قدمت مقترحا بإنشاء هيئة للسياحة والاقتصاد فنحن جزء من المنظومة الخليجية وقبل الأزمة لو لاحظتم الأرقام الخاصة بالتبادل التجاري والسفر والاستثمار بين دول مجلس التعاون ستجدون أرقاما كبيرة وبعد الأزمة الخليجية توقفت هذه الحالة ونحن نأمل طي هذه الصفحة وتعويض ما فات.

عمر الحكومة سنة

أكد سمو الشيخ صباح الخالد أن عمر الحكومة المزمع تشكيلها سيكون لمدة سنة واحدة فقط في أحسن الأحوال.. وهذا ليس تهربا من المسؤولية بل حقائق يجب أن توضع في نصابها الصحيح.

يتحدثون عن خطط ونحن عن تجربة

قال سمو الشيخ صباح الخالد ان الكويت قطعت أشواطاً كبيرة ولدينا الأرضية المناسبة. وقال: قبل 13 عاماً كنت وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وكنت أحضر اجتماعات وزراء الشؤون في دول مجلس التعاون الخليجي وكانوا يتحدثون عن الخطوات الارشادية لإنشاء الجمعيات التعاونية.. احنا متى بدينا بإنشاء هالجمعيات.. في عام 1961.. كانوا يتكلمون عن الخطط الارشادية لانشاء مؤسسات المجتمع المدني.. احنا متى بدينا بانشائها.. عام 1960، وكانوا يتحدثون عن خطط ارشادية لاقامة النقابات.. احنا متى بديناها وقلت لهم: انتم تتحدثون عن خطط ارشادية وانا سأعطيكم تجربة في هذا عمرها ثلاثون عاماً أو أكثر: هذه هي البنى التحتية في الكويت موجودة.. نحن كنا سباقين.

تفاني المبارك

تقدم سمو الشيخ صباح الخالد بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو الشيخ جابر المبارك الذي عملت معه في حكومات متعددة وشهدت تفاني سموه وجهده المخلص.

الله يعيننا

تمنى سمو رئيس مجلس الوزراء من الله أن يعينه على تحمل المسؤولية لما فيه خير بلدنا، وقال: تعييني وتشكيل الحكومة القادمة سيكون في ظروف صعبة.. الله يعيننا على القادم.

أول مرة في تاريخ الكويت

أوضح سمو رئيس الوزراء أنه لأول مرة تكون لدينا 4 وزارات مهمة من دون وزراء، فنحن نحتاج إلى وزير خارجية جديد ووزير دفاع جديد ووزير داخلية جديد ووزير مالية جديد.

دور الإعلام

شدد سمو الشيخ صباح الخالد على أهمية الإعلام وقال: أنا من جانبي أقول لكم كرئيس لمجلس الوزراء يهمني الالتقاء بكم ويهمني استمرارية اللقاء بوتيرة منتظمة لأنني أؤمن بدور الإعلام وأؤمن برسالة الإعلام، ولا نستطيع أن نعمل كحكومة دون أن نتشارك معكم في كل الأمور. يهمني بشكل أكبر أن نلتقي ونطرح ما لدينا من جانب الحكومة أو وسائل الإعلام ونتباحث في كيفية معالجة الأمور والقضايا.

تنظيم التواصل الاجتماعي

تطرق سمو الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي وما وصلت إليه من سوء استخدام.. وقال: هذا الموضوع سيكون محل نقاش مع السلطة التشريعية لايجاد تنظيم لاستخدام هذه الوسائل مستقبلاً.

الإنجاز الخليجي يسعدنا

أكد سمو الشيخ صباح الخالد أن الكويت جزء من دول مجلس التعاون الخليجي وأي نجاح في هذه الدول نجاح لنا، وما يحدث في السعودية من نجاحات وإنجازات يسعدنا ويفرحنا.. صحيح أننا متأخرون مرحليا.

لكل شيء إذا ما تم نقصان

فلا يغر بطيب العيش إنسان

هي الأيام كما شاهدتها دول

من سره زمن ساءته أزمان

لذلك هذا النجاح الخليجي لنا فيه نصيب ونفرح بفرحة اخواننا.

كل شيء بوقته زين

عندما سئل سمو الشيخ صباح الخالد عن موعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد.. ابتسم وقال: تسأل عن متى التشكيل.. راح يكون في وقته.. وكل شيء في وقته زين.. فضحك رؤساء التحرير.

حاسبوني

أكد سمو الشيخ صباح الخالد أكثر من مرة إيمانه بدور الإعلام وأهميته.. وقال: عاهدتكم أن هذا اللقاء سيتم بوتيرة منتظمة.. وحاسبوني إذا ما صار هالشي.. أنا مؤمن باستمرارية اللقاء وأهميته في المرحلة القادمة.