loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

يارا طرحت «على طاري الغلا»


طرحت الفنانة يارا أحدث أغنياتها بعنوان على طاري الغلا، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية على طاري الغلا، من كلمات السحاب، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.
يشار الى أن الفنانة يارا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان أبقى أسيرك، وهي من كلمات عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان تركي أل شريف، مهند خضر.
يذكر أن الفنانة يارا طرحت سابقًا ألبوم بعنوان معذبني الهوى، ويضم الألبوم 9 أغان من بينها: حاسس، مين، غريبة، بحر هموم.
وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق، والمتاجر الألكترونية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة