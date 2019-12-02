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طرحت الفنانة يارا أحدث أغنياتها بعنوان على طاري الغلا، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية على طاري الغلا، من كلمات السحاب، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.

يشار الى أن الفنانة يارا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان أبقى أسيرك، وهي من كلمات عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان تركي أل شريف، مهند خضر.

يذكر أن الفنانة يارا طرحت سابقًا ألبوم بعنوان معذبني الهوى، ويضم الألبوم 9 أغان من بينها: حاسس، مين، غريبة، بحر هموم.

وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق، والمتاجر الألكترونية.

