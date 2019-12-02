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تستعد النجمة رانيا يوسف لتصوير الجزء الثاني من مسلسل «الآنسة فرح» بعد انتهائها من تصوير جميع مشاهد الجزء الأول.

وكشفت «يوسف» في تصريح خاص لبوابة الوفد عن موعد.

تصويره قائلة: «من المقرر أن نبدأ في تصوير الجزء الثاني من مسلسل «الآنسة فرح» في شهر ديسمبر المقبل».

ويشارك في البطولة أسماء أبو اليزيد.

ومحمد كيلاني وهبة عبدالعزيز ومريم الخشت وعارفة عبدالرسول وآخرون من النجوم.

ويشار أن آخر أعمال رانيا يوسف فيلم «ليلة حب» بطولة أحمد سليم، وممدوح الشناوي، وأميرة الشريف، وسمر جابر، وسيف هاني، ورانيا منصور، وهو تأليف رانيا البشبيشي، واخراج رضا عبدالرازق.

