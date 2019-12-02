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ضمن انجاز اضافي يضاف لرصيد المسرح في الكويت تم اختيار مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي حيث ستتنافس المسرحية على جائزة «القاسمي» مما يمثل انجاز واضافة حقيقية لرصيد الحركة المسرحية في دولة الكويت. وكانت مسرحية «صدى الصمت» لفرقة المسرح الكويتي كانت قد فازت عام 2016 بجائزة القاسمي لافضل عرض مسرحي. والمسرحية من تاليف قاسم مطرود واخراج فيصل العميري. كما تم تحتيار مسرحية على قيد الحلم – لفرقة مسرح الشباب في الاطار الموازي والمسرحية من تاليف الكاتبة تغريد الداود واخراج يوسف البغلي وكانت الهيئة العربية للمسرح قد اعلنت نتائج الاختيار التي تمت للعروض المتأهلة للمشاركة في الدورة 12 من مهرجان المسرح العربي التي ستنظم في العاصمة الأردنية عمّان من 10 الى 16 يناير/ 2020، وجاء هذا الاختيار بناء على تقرير لجنة عربية عملت على دراسة 114 ملفاً لعروض تتنافس على الدخول في المسار الأول/ المهرجان – وهو مسار لا تنافس أو جوائز - وعروض تتنافس على الدخول في المسار الثاني/ جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي للعام 2019، وقد طابقت اللجنة الشروط والمعايير التي تتضمنها استمارة المهرجان، وعليه فقد تأهل 15 عملاً مسرحيا للمسارين على النحو التالي:

المسار الأول/ مسار الدورة 12 من مهرجان المسرح العربي:

? أيام صفراء - مسرح الهناجر – مصر. تأليف دانييلا يا نيتش، اعداد عمر توفيق، اخراج أشرف سند.

? ثلاث حكايا- المسرح القومي دمشق – سوريا، تأليف أزوالدو دراغون، اخراج أيمن زيدان.

? رهين - المسرح الجهوي باتنة – الجزائر. تأليف محمد بويش، اخراج شوقي بوزيد.

? سماء أخرى - مسرح أكون – المغرب. عن يرما للوركا، نص محمد الحر، اخراج محمد الحر.

? على قيد الحلم - مسرح الشباب – الكويت. تأليف تغريد الداوود، اخراج يوسف البغلي.

? كيميا - المسرح القومي – دمشق. سوريا. تأليف ألكسندر ابرازتسوف، اعداد عجاج سليم، اخراج عجاج سليم.

? المسار الثاني/ النسخة الثامنة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي للعام 2019.

? الجنة تفتح أبوابها متأخرة - الأردن. تأليف فلاح شاكر، اعداد يحيى البشتاوي، اخراج يحيى البشتاوي.

? الصبخة - مسرح الخليج العربي - الكويت. تأليف واخراج عبد الله العابر.

? النمس - المسرح المفتوح – المغرب تأليف عبد الاله بنهدار. اخراج أمين ناسور.

? بحر ورمال - مسرح الشمس – الأردن تأليف ياسر قبيلات، اخراج عبد السلام قبيلات.

? جي بي اس - المسرح الوطني – الجزائر تأليف واخراج محمد شرشال

? خرافة - كرنف آر للانتاج – تونس. تأليف علي عبد النبي الزيدي، اعداد رضوان عويساوي، اخراج أيمن النخيلي.

? سماء بيضاء - كلندستينو – تونس. تأليف واخراج وليد الدغسني

? قاعة الانتظار 1. شارع الفن للابداع – المغرب. تأليف واخراج أيوب أبو نصر.

? مجاريح - مسرح الشارقة الوطني – الامارات. تأليف اسماعيل عبد الله. اخراج محمد العامري. الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله، أعلن تفاءله بفعاليات هذه الدورة من المهرجان، مشيراً الى أنها ستشهد تنوعاً فنياً لافتاً، ورحب بتأهل ستة مخرجين لم يسبق أن شاركوا في الدورات الأحد عشر الماضية من المهرجان. كما شكر الأمين العام كل المتقدمين للمشاركة في المهرجان مؤكداً أن عروضاً كثيرة من التي لم تتأهل حملت رؤى ابداعية تحترم.

