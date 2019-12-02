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تم مساء امس الاول افتتاح الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية الذي يعقد تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس وتستمر حتى السابع من شهر ديسمبر المقبل.

وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الفنانة المغربية أمينة رشيد التي رحلت عن عالمنا بترك مقعدها شاغرا هي والفنان الراحل عبد الله شكرون تكريما لذكراهما.

وتم استعراض الأفلام التي ستعرض في هذه الدورة وعددها 98 فيلما متنوعا من 34 دولة تعكس تنوع الانتاج السينمائي ومن أبرز هذه الأفلام الفيلم البرازيلي الحمي والهندي بومباي روز والكولومبي وادي الأرواح ووالد نافي السنغالي ومامونكا من صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود والفيلم الصيني بورتريه من الفسيفساء وليلة مضطربة من كوريا الجنوبية، والفيلم السعودي آخر زيارة، والفيلم المغربي الفرنسي سيد المجهول، وفيلم سولي من ايطاليا وبولونيا.

كما يعرض خلال هذه الدورة العديد من الأفلام ومنها فيلم «قصة زواج» للمخرج نوح بومباك من الولايات المتحدة، و«لابد انها الجنة» للمخرج ايلي سليمان من فلسطين، و«نورا تحلم» للمخرجة هند بوجمعة وهو انتاج تونسي بلجيكي فرنسي مشترك، و«الايرلندي وفيلم «ادم» للمخرجة المغربية مريم التوزاني ويختتم المهرجان بفيلم «حواء السنة الجديدة» ويجمع ثلة من النجوم المصريين الذين ينتمون للجيل الجديد من السينمائيين.

حضر حفل الافتتاح العديد من الفنانين والمخرجين العالميين والعرب والمغاربة منهم جريمي توماس وبريكانا شوبرا وشاركت من مصر الفنانة الهام شاهين والفنانة بشرى والنجمة العالمية ناومي واتس وتشارك بمصاحبة الوفد الاسترالي حيث تشارك السينما الاسترالية هذا العام كضيف شرف حيث يتم عرض نحو 25 فيلما سينمائيا استراليا تتنوع بين ودعت الفنانة الهام شاهين الجمهور لحضور فيلمها «يوم للستات» الذي يشارك في المهرجان للمخرجة كاملة أبو ذكري.

ومن جانبها قالت الفنانة بشرى ان مهرجان مراكش الدولي يحظى بشعبية كبيرة، خاصة وأنه يقدم مجموعة من الأفلام المتنوعة التي تحظى باهتمام جماهيري ونخبوي كبير.

وأضافت أن المهرجان يقدم مجموعة من الأفلام التي تنافس بقوة خلال هذه الدورة. وقالت الفنانة الاسترالية ناومي واتس التي يعرض لها فيلم «كنج كونج» لبيتر جاكسون انها سعيدة لتكريم المهرجان السينما الاسترالية هذا العام وقالت انها فرصة لاكتشاف الروح المذهلة للسينما الاسترالية.

ويترأس لجنة التحكيم هذه الدورة الممثلة والمنتجة الاسكتلندية تيلدا سوينتون ويشاركها المخرجة البريطانية ا?ندريا ا?رنولد والممثلة الفرنسية الايطالية كيارا ماسترواني والمخرج الاسترالي ديفيد ميشود والممثل السويدي ميكائيل بيرسبراندت والممثل والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي والمخرج المغربي علي الصافي والمخرج البرازيلي كليبر مندونسا فيليو والمخرجة الفرنسية ريبيكا زلوتوفسكي والممثل السويدي ميكائيل بيرسبراندت. وتم عرض مقتطفات من الأفلام التي شاركت فيه رئيس لجنة التحكيم ثم ألقت كلمة قالت ان لكل مهرجان سحره، مضيفة أنها جاءت من قرية صغيرة وعندما حضرت أحد المهرجانات السينمائية جذبتها هذه الآلة السحرية. وأكدت ان عالم السينما ساحر وقادر على ايقاف الزمن ويجعلنا نعترف بقواسمنا المشتركة وانسانيتنا وختمت قائلة «فليحيا الاختلاف».

