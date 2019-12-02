إضاءات

? اختتمت الفنانة فايا يونان «مهرجان التراث المعاصر»، الذي احتضنته حديقة الشهيد بالتعاون مع أكاديمية «لابا» للفنون الأدائية. قدمت فايا أكثر من 17 أغنية ما بين القديم والجديد والتراث والقصائد وأغنيات باللهجة السورية. وكانت البداية مع «يا قاتلي» من تلحينها وشعر مهدي منصور، ثم «بيناتنا في بحر» التي تحمل عنوان ألبومها الأول. ولفيروز غنت «عدروب الهوى»، ثم «حب الأقوياء» كلمات مهدي منصور وألحان يعرب سميرات. ومن التراث الفلسطيني شدت «هلا لا ليا» المستمدة من التراث الفلسطيني، تلتها «يا ليته يعلم» ثم قصيدة «ليتك تحلو والحياة مريرة» ومن شرق سوريا أغنية «زمرينا ورقدينا». كما غنت يونان «خلخالها» من كلمات وافي عبّاس، و«صدى موالنا» من كلمات عدنان الأزروني. وختمت بالأغنية الوطنية «موطني» وسط تفاعل كبير للجمهور. على هامش الحفل أعلن مدير عام حديقة الشهيد سلمان الرشود عن الاستعداد لاطلاق «مهرجان الشباب العربي». كما أشاد بالاقبال الجماهيري المتنوع ما بين الكويتيين والخليجين والعرب. من جانبها عبرت فايا عقب الحفل عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان للمرة الثانية على التوالي ووجهت الشكر لحديقة الشهيد و«لابا» على الدعوة.. كما شكرت جمهور الحفل الذي قضت معه أحلى اللحظات. وأضافت: الجمهور الكويتي مثقف وذواق وسعيدة بالاهتمام والتفاعل أثناء الحفل. وأكدت أنها تحرص في أغانيها على توصيل رسالة الأمل للجميع.. كما أشارت الى أن هجرتها الى السويد كان لها تأثير ايجابي عليها حيث أصبحت أكثر التصاقا بثقافتها العربية وحرصًا عليها. يذكر أن فايا ولدت عام 1992 ونشأت في حلب وانطلقت شهرتها في عام 2014 بعد اطلاقها أُغنية مُشتركة مع أُختها ريحان يونان بعنوان «لبلادي» استعرضتا فيها آثار الحَرب والدمار على الشُعوب، وقد تُرجمت الأغنية الى عدة لُغات وبثتها قنوات عالمية. وأقامت خلال خمس سنوات العديد من الحفلات في عمان وسورية وبيروت والقاهرة.