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بغداد- الوكالات: قرر مجلس النواب (البرلمان) العراقي امس مخاطبة رئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية رئيس وزراء جديد بعد الموافقة رسميا على استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي. وذكر المجلس في بيان انه وافق في جلسة عقدها بحضور 241 نائبا على قبول استقالة عبدالمهدي وفقا للمادة 75 من الدستور العراقي كما قرر مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور.

وكان عبدالمهدي قد اعلن الجمعة نيته الاستقالة من منصبه في مسعى منه لتهدئة الاوضاع في بلده بعد اكثر من شهر من احتجاجات دامية مطالبة باقالته وبتعديل الدستور. يذكر ان هذه هي اول عملية استقالة لرئيس وزراء عراقي من منصبه اثناء مدة ولايته منذ التغيير الذي شهده العراق عام 2003 وحتى الآن.

في غضون ذلك شارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد امس في مسيرات حداد على ارواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، من ضمنها في مدن ذات غالبية سنية كانت خارج نطاق الاحتجاجات التي اسفرت عن مقتل اكثر من 420 شخصاً. ويشهد العراق منذ مطلع اكتوبر موجة احتجاجات غاضبة تدعو الى «اسقاط النظام» وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاما والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد. ومع تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية، مخلفا نحو 70 قتيلاً في الناصرية والنجف وبغداد، خرج العراقيون في غالبية المحافظات تضامناً من المحتجين. ففي الموصل بشمال العراق، خرج مئات الطلاب صباح امس يرتدون ملابس سوداء في تظاهرة حداد داخل حرم جامعة الموصل. واعتبرت طالبة طب الأسنان زهراء احمد ان «هذا اقل شيء ممكن ان نقدمه من الموصل لشهداء ذي قار والنجف» مشيرة الى ان «المتظاهرين يطالبون بحقوق اساسية، وكان يجب على الحكومة ان تستجيب منذ البداية». وقال الطالب حسين خضر الذي كان يحمل بيده علم العراق «نحن موجودون والعراق موجود وعلى الحكومة الآن ان تستجيب لمطالب المتظاهرين». وفي محافظة صلاح الدين لم تخرج احتجاجات خلال الأسابيع الماضية، لكن حكومتها المحلية اعلنت الحداد لمدة ثلاثة ايام على ارواح ضحايا الجنوب. وعلى الصعيد نفسه اعلنت ثماني محافظات جنوبية، ذات غالبية شيعية، الحداد وتوقف العمل في الدوائر الحكومية امس. وقتل اكثر من 20 متظاهراً في النجف وأكثر من 40 في الناصرية، وثلاثة في بغداد خلال الأيام الماضية، وفقاً لمصادر طبية وأمنية.

وتعيش مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار التي ينحدر منها عبدالمهدي في هدوء خيم عليه الحزن، بعد ثلاثة ايام متتالية من العنف.

وذكر ناشطون وصحافيون في المدينة لـ«كونا» ان رجال العشائر شكلوا مفارز امنية في مداخل المحافظة لمنع دخول من وصفوهم بالمخربين والمندسين. وبينوا ان رجال العشائر انتشروا عند مداخل المحافظة الشرقية والشمالية فضلا عن الانتشار على مفاصل من الطريق الدولي القادم من البصرة.

