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بغداد - الوكالات: قضت محكمة عراقية امس باعدام ضابط في الشرطة ادين بقتل متظاهرين، بحسب ما افادت مصادر قضائية، في اول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها اكثر من 420 شخصاً.

وأشارت المصادر الى ان محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد، امرت امس باعدام رائد في الشرطة شنقاً، وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من اصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في الكوت.

من جهة ثانية اصدرت السلطات العراقية مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري، المتهم بالمسؤولية عن سقوط العدد الكبير من القتلى خلال قمع احتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الخميس الماضي.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء العراقي في بيان ان «الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا احداث التظاهرات في ذي قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري». وأرجع المركز اصدار المذكرة بحق الشمري الى «جريمة اصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة».

وكان الخميس، هو اليوم الذي سبق اعلان استقالة عبدالمهدي، اكثر الأيام دموية منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق في اكتوبر الماضي حيث شهد مقتل 45 شخصا فضلا عن اصابة المئات. وسقط 32 من هؤلاء وأصيب 255 آخرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، اثناء محاولة تفريق محتجين كانوا يغلقون جسر الزيتون في المدينة.

وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي امر بصفته القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت في محافظتي ذي قار والنجف. ووجه باستدعاء عضو خلية الأزمة المشرف الأمني على ذي قار جميل الشمري للتداول بشأن الأسباب التي ادت الى الأحداث الأخيرة في المحافظة. وواجه الشمري اتهامات باستخدام القوة المميتة في الناصرية، وقال محافظ ذي قار المستقيل، عادل الدخيلي، انه هدد بترك منصبه في حال لم يتم ابعاد الشمري. وفي السياق ذاته، اضرم محتجون في محافظه الديوانية جنوب العراق النار بمنزل جميل الشمري.

