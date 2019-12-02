عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أعلن زعيم التيار الصدري مقتجى الصدر عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة العراقية المقبلة. وفاز تحالف «سائرون» بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، مع نيله 54 مقعداً في البرلمان.

من جانبه، اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الحديثي ان الحكومة ستظل بصلاحيتها كاملة وستمارس اعمالها حتى تقبل الاستقالة من البرلمان، وبمجرد قبول الاستقالة ستصبح الحكومة لتصريف الأعمال. يشار الى ان الاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من اكتوبر وامتدت الى المدن الجنوبية تعد اصعب تحد يواجه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.

