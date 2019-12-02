عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: شهد لبنان امس يوما جديدا من الاحتجاجات تحت اسم «أحد الوضوح» الذي يستهدف الاعتراض على سياسة مصرف لبنان. في حين قررت امهات التحرك في بيروت تحت عنوان «نساء ضد الحرب» للتأكيد على سلمية الحراك وصموده في وجهة محاولات شيطنته. ولم تتوصل القوى السياسية الى توافق بشأن اسم رئيس الحكومة المقبل ما سيجعل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس مؤجلا.

على صعيد اخر تجمع عشرات اللبنانيين امام السفارة العراقية في بيروت تضامناً مع المتظاهرين العراقيين، وذلك في اليوم الـ45 لحركة احتجاجية غير مسبوقة يشهدها لبنان. ورفع المعتصمون اعلام البلدين وصور متظاهرين عراقيين قتلوا بالرصاص الحي، مستنكرين خلال تحركهم ما سموه بـ«المذبحة». واسفرت الاحتجاجات في العراق منذ بداية اكتوبر ضد طبقة سياسية توصف بالفاسدة والعاجزة، عن مقتل اكثر من 420 عراقيا غالبيتهم من المتظاهرين، كما اصيب الآلاف. وقالت ليال سيبلاني وهي من منظمي الاعتصام، ان «الثورة في لبنان والثورة في العراق واحدة» مضيفة ان «أي شهيد يسقط هناك كأنه سقط هنا». غير ان التظاهرات في لبنان لاتعرف مستوى العنف الذي تشهده تظاهرات العراق رغم حصول عدد من الاعتقالات التعسفية. وارتفع مستوى التوتر بعض الشيء خلال الأسبوع الحالي اثر تسجيل اعتداءات من قبل مناصرين لحزبي حركة امل وحزب الله ضد محتجين في مدن بيروت وصور وبعلبك. وحثت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية على التحرك «على الفور لحماية المحتجين»، وقالت ان الاعتداءات «قد تشير الى تصعيد خطير».

من جانبه، قال متظاهر يدعى حسين خلال مشاركته في الاعتصام امام السفارة العراقية، «بالنسبة لنا، كثوار في لبنان، وبالنظر الى القمع الذي نشهده فاننا نتضامن مع اولئك الثوار الذين يجري اعتقالهم او يقتلون يومياً في العراق».

