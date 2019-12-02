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طهران - باريس - أ. ف. ب- كونا: كشف مسؤول ايراني كبير في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية ان السلطات قد تكون اكثر انفتاحا من السابق على الموافقة على مرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في فبراير. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي «لانعتبر انفسنا بمنأى عن الانتقادات قد نقبل ايضاً ان اخطاء يمكن ان تكون ارتُكبت في الماضي». وأضاف «لكن للانتخابات التشريعية المقبلة نحاول تقليل اخطائنا واحترام حقوق المرشحين». وتأتي تصريحات كدخدائي فيما بدأ امس تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في 21 فبراير.

ومجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات في ايران ومنها التدقيق في المرشحين. وقال كدخدائي «اذا تمسكنا بتطبيق القانون، سنتمكن من ارضاء اكبر عدد ممكن من المرشحين». وكان مجلس صيانة الدستور قد واجه في الماضي اتهامات، وخصوصا من جانب الاصلاحيين، بمنع مرشحين من خوض الانتخابات لأسباب سياسية اكثر منها دستورية.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني الذي يوصف بالمعتدل دعا في نوفمبر المجلس الى تطبيق القانون بشكل صارم على ضوء الانتخابات المرتقبة. في الانتخابات البرلمانية السابقة في ايران في فبراير 2016 اجاز مجلس صيانة الدستور ترشح 6229 شخصا بينهم 586 امرأة، للتنافس على 290 مقعدا اي اكثر بقليل من 51% من الأشخاص الذين قدموا ترشيحاتهم. وفي المقابلة، قال كدخدائي ان عددا اكبر من المرشحين تتم الموافقة عليهم، من شأنه ان يؤدي الى «نسبة مشاركة اعلى».

على صعيد اخر اكدت ايران مواصلة انشطة تخصيب اليورانيوم في منشأة «فوردو» على الرغم من اجراءات الحظر الاميركي الأخير ضد هذه المنشأة النووية المحصنة تحت الأرض جنوب العاصمة طهران. ونقلت وكالة «فارس» الايرانية للأنباء عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي قوله «بسبب نكث الاوروبيين تعهداتهم فقد تم استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة «فوردو» واذا لم ينفذوا تعهداتهم فاننا سنواصل التخصيب في هذه المنشأة». واضاف صالحي «كان لدينا الفي جهاز طرد مركزي في «فوردو» وتم تقليلها بعد الاتفاق النووي عام 2015 الى 1044 جهازا اذ ان الاوروبيين ارادوا عدم استخدام هذه المنشأة لكننا اعلنا اننا لا نستغني عنها واحتفظنا بـ 1044 جهازا للطرد المركزي فيها».

