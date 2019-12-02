عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: أعلنت السلطات التونسية امس ان 22 شخصا لقوا حتفهم وجرح 21، جميعهم تونسيون، في حادث حافلة في شمال-غرب البلاد. وكانت الحافلة متجهة من تونس العاصمة الى مدينة عين دراهم حين انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة عين السنوسي، وفق وزارة الداخلية. ومن جانبها، اوضحت وزارة السياحة ان الضحايا كلهم من الجنسية التونسية.

على صعيد اخر قال شهود ان الشرطة التونسية اطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين اغلقوا الطرق في بلدة جلمة جنوبي البلاد بعد وفاة شاب احرق نفسه احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية السيئة. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد اضرم عبدالواحد الحبلاني، 25 عاماً، النار في نفسه وتوفي في المستشفى احتجاجاً على الفقر وسوء الأحوال المعيشية، في واقعة تعيد الى الأذهان اضرام محمد البوعزيزي النار في نفسه في 2010.

وقال شهود ان المتظاهرين احرقوا اطارات السيارات قبل ان تتدخل الشرطة لاعادة فتح الطرق، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، لكن الاحتجاجات استمرت حتى وقت متأخر من ليل السبت. وأضافوا ان بعض سكان البلدة اصيبوا باختناق كما اصيب عدد من افراد الامن ايضا.

ويعمل الحبلاني بشكل غير منتظم وكان يطالب بتحسين وضعه الاجتماعي في جلمة المحاذية لمدينة سيدي بوزيد، مسقط رأس البوعزيزي. وتعاني الولاية من استمرار التهميش بعد تسع سنوات من الثورة التي تفجرت من هناك ضد الفقر والبطالة والفساد.

